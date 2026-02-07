Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 5 arresti il bilancio di un’operazione dei Carabinieri che ha portato all’esecuzione di un ordine di carcerazione per associazione a delinquere finalizzata alla coltivazione e al traffico di sostanze stupefacenti tra Caltanissetta e la provincia di Palermo. I destinatari del provvedimento sono stati condannati a pene residue comprese tra 5 e 10 anni di reclusione, a seguito di una sentenza definitiva emessa dalla Corte d’Appello di Caltanissetta.

Operazione “RAV”

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione “RAV” ha rappresentato il culmine di una lunga e articolata indagine condotta dal Nucleo Investigativo di Caltanissetta, con il supporto delle Compagnie Carabinieri di Palermo – Piazza Verdi, Partinico e Misilmeri. L’attività investigativa, avviata nel giugno 2021 dopo il rinvenimento di 15.000 piante di marijuana a Butera, ha permesso di ricostruire la filiera illecita che gestiva la produzione e il trasporto della droga.

Le indagini e la struttura dell’organizzazione

Le indagini, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia presso il Tribunale di Caltanissetta, hanno portato alla luce una ramificata organizzazione criminale. Il promotore del sodalizio è stato individuato in un uomo di 53 anni, a capo di una rete che si occupava della coltivazione e del traffico di stupefacenti. Il gruppo utilizzava sofisticati sistemi di occultamento, come doppi fondi ricavati nei cassoni di autocarri, per trasportare la marijuana senza destare sospetti.

Il blitz e gli arresti in flagranza

Il momento decisivo dell’operazione si è avuto il 21 giugno 2022 in contrada Figotto, nel territorio di Riesi. Qui, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Caltanissetta, insieme ai militari della Stazione di Riesi, allo Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia” e al Nucleo Elicotteri di Palermo, hanno effettuato un blitz all’interno di un fondo agricolo. Durante l’operazione sono stati arrestati in flagranza 4 soggetti, sorpresi mentre curavano una piantagione di marijuana nascosta tra i filari di un vigneto.

Il maxi sequestro e i numeri dell’operazione

Nel corso del blitz, le forze dell’ordine hanno sequestrato circa 20.000 piante di marijuana di tipo «skunk», con fusti alti tra 45 e 90 cm, per un peso complessivo di 8 tonnellate. Secondo le stime, la droga, se immessa sul mercato, avrebbe potuto generare profitti illeciti per circa 16 milioni di euro. L’operazione ha permesso di colpire duramente la capacità produttiva e distributiva dell’organizzazione criminale.

I provvedimenti giudiziari e la conclusione delle indagini

Il provvedimento di condanna ha riguardato complessivamente 10 soggetti. Cinque dei destinatari si sono costituiti spontaneamente il 4 febbraio scorso, mentre gli altri cinque sono stati arrestati e condotti presso istituti penitenziari dopo le formalità di rito. L’attività investigativa, avviata nel 2021 e proseguita nel primo semestre del 2022, ha visto il coinvolgimento della Direzione Distrettuale Antimafia e si è conclusa con la disarticolazione di un’organizzazione che operava tra Riesi e la provincia di Palermo.

Il ruolo della Direzione Distrettuale Antimafia

La Direzione Distrettuale Antimafia di Caltanissetta ha avuto un ruolo centrale nel coordinamento delle indagini e nell’emissione dei provvedimenti restrittivi. In occasione del blitz del 21 giugno 2022, sulla base delle risultanze investigative, sono stati disposti fermi nei confronti di 11 indiziati, alcuni dei quali originari di Riesi e altri provenienti dall’hinterland palermitano.

IPA