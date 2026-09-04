Operazione antidroga vicino Venezia, a Mestre un arresto per spaccio di cocaina: disposto il rimpatrio
Espulso cittadino albanese arrestato a Mestre con 60 grammi di cocaina: la Polizia di Venezia ha eseguito il rimpatrio immediato.
Un cittadino albanese, arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti a Venezia, è stato espulso dopo essere stato trovato in possesso di 60 grammi di cocaina. Il provvedimento è stato adottato nell’ambito delle attività di contrasto al traffico di droga, come parte di una strategia coordinata dalla Questura locale.
- Espulsione dopo l’arresto per spaccio a Mestre
- Il provvedimento di espulsione e l’accompagnamento alla frontiera
- Una strategia per la sicurezza e l’ordine pubblico
Espulsione dopo l’arresto per spaccio a Mestre
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il cittadino albanese era stato arrestato in flagranza di reato a Mestre pochi giorni fa dagli agenti della Squadra Volante della Questura di Venezia.
L’uomo era stato fermato durante un controllo d’iniziativa, promosso nell’ambito del costante presidio del territorio. Nel corso dell’operazione, gli agenti avevano rinvenuto circa 60 grammi di cocaina, sostanza destinata allo spaccio.
Il provvedimento di espulsione e l’accompagnamento alla frontiera
A seguito dell’arresto, l’Ufficio Immigrazione della Questura ha emesso un provvedimento di espulsione nei confronti dello straniero, con contestuale ordine di accompagnamento immediato alla frontiera.
Nella giornata di ieri, gli agenti della Polizia di Stato hanno scortato il soggetto presso lo scalo aereo, curando il suo imbarco su un volo diretto in Albania. In questo modo è stata data esecuzione al provvedimento di espulsione, che ha portato all’allontanamento definitivo dal territorio nazionale.
Una strategia per la sicurezza e l’ordine pubblico
L’operazione si inserisce in una più ampia strategia coordinata dalla Questura di Venezia, che mira a coniugare il tempestivo intervento repressivo in materia di stupefacenti con l’immediato allontanamento di soggetti ritenuti pericolosi per la sicurezza e l’ordine pubblico.
Le attività di controllo e prevenzione, secondo quanto riferito dalle autorità, rappresentano uno strumento fondamentale per contrastare il traffico di droga e tutelare la collettività.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.