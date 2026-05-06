Operazione antimafia a Napoli, smantellata una rete legata al clan Di Lauro: serie indeterminata di reati
Operazione dei Carabinieri a Napoli: 14 indagati per traffico di droga e spaccio, smantellata rete legata al clan Di Lauro.
È di 14 soggetti colpiti da misure cautelari il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri a Napoli contro un presunto sodalizio criminale dedito al traffico di sostanze stupefacenti e alla detenzione ai fini di spaccio. L’ordinanza, emessa dal G.I.P. del Tribunale su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, è stata eseguita nelle prime ore del 6 maggio 2026.
Le indagini
Stando alle informazioni rese note dai Carabinieri, l’operazione è il risultato di un’indagine articolata e complessa, sviluppata tra il 2020 e il 2023 dal Nucleo Investigativo di Napoli. Le attività investigative, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia, hanno incluso anche tecniche mirate di intercettazione e osservazione, permettendo di raccogliere gravi indizi a carico degli indagati.
Il gruppo criminale e il suo modus operandi
Le indagini hanno permesso di documentare l’esistenza di un sottogruppo riconducibile al clan “Di Lauro”, guidato da Vincenzo Di Lauro. Questo gruppo, attivo principalmente nel quartiere di Secondigliano ma operativo anche in altre zone, avrebbe costituito una struttura stabile finalizzata a commettere una serie indeterminata di reati legati alla normativa sugli stupefacenti.
Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, tra il 2019 e il 2020 il sodalizio sarebbe riuscito a rifornire con ingenti quantitativi di droga, proveniente presumibilmente da organizzazioni criminali albanesi, i quartieri cittadini di Secondigliano e Vasto-Arenaccia. In questo modo, il gruppo avrebbe acquisito illegalmente somme di denaro considerevoli.
Nel corso delle attività investigative, i Carabinieri hanno arrestato in flagranza sei persone e sequestrato diversi kg di droga, tra cocaina e hashish. Questi risultati hanno fornito riscontri concreti alle ipotesi investigative formulate dagli inquirenti.
Il contesto: la lotta al traffico di droga a Napoli
L’operazione rappresenta un ulteriore tassello nella lotta delle forze dell’ordine contro il traffico di droga e le organizzazioni criminali che operano sul territorio di Napoli. In particolare, il clan Di Lauro è da tempo al centro dell’attenzione degli investigatori per il suo ruolo nel controllo delle piazze di spaccio e nella gestione dei traffici illeciti.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.