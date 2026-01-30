Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di dieci persone indagate e 250 mila euro di fondi pubblici erogati indebitamente il bilancio dell’operazione “APIFARM”, condotta dai Carabinieri Forestali nelle province di Ascoli Piceno e Fermo. L’attività investigativa ha fatto emergere gravi irregolarità nella gestione dei contributi destinati al settore apistico, con ipotesi di truffa aggravata, indebita percezione di fondi, malversazione e falso ideologico in atto pubblico.

Le indagini

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione “APIFARM” è stata portata avanti dal Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale dei Carabinieri Forestale – NIPAAF di Ascoli Piceno. L’intervento si è svolto tra le province di Ascoli Piceno e Fermo, coinvolgendo anche i veterinari delle A.S.T., Dipartimento di Prevenzione U.O.C. igiene degli alimenti e delle Produzioni Zootecniche, in qualità di Autorità Amministrative locali.

Controlli negli apiari: sostanze vietate e sanzioni

La prima fase dell’operazione ha riguardato controlli diretti negli apiari, con l’obiettivo di verificare l’uso corretto dei trattamenti contro la Varroa destructor, un parassita tra i più pericolosi per le api. In quattro casi sono state riscontrate gravi violazioni: all’interno degli alveari sono state trovate strisce insetticide artigianali, prodotte e impregnate con miscele di sostanze chimiche non autorizzate e vietate dalla normativa vigente. Le analisi di laboratorio hanno confermato la presenza di otto principi chimici attivi vietati, potenzialmente dannosi per gli insetti impollinatori. A seguito di queste irregolarità, sono state comminate sanzioni amministrative per oltre 80 mila euro.

Irregolarità nella gestione dei fondi pubblici

Parallelamente ai controlli negli apiari, l’attività investigativa si è estesa alla verifica della gestione dei contributi pubblici destinati al settore apistico nell’ambito dei programmi OCM miele. L’analisi della documentazione acquisita presso un’associazione apistica e gli uffici della Regione Marche, insieme al confronto con la normativa nazionale ed europea, ha fatto emergere un quadro sistemico di irregolarità nella gestione delle azioni di assistenza tecnica, formazione e informazione finanziate per diverse annualità.

Assistenza tecnica solo formale e documenti falsificati

Secondo quanto accertato, l’assistenza tecnica dichiarata sarebbe stata in larga parte solo formale, con una presenza minima o del tutto assente negli apiari. I modelli cartacei che attestavano le visite tecniche sul campo venivano compilati in ufficio, spesso privi di elementi essenziali e talvolta con firme ripetute. Questi documenti sarebbero stati utilizzati per attestare attività mai realmente svolte. In diversi casi, semplici mansioni amministrative e la distribuzione di prodotti chimici insetticidi venivano rendicontate come assistenza tecnica specialistica, permettendo così l’accesso a finanziamenti pubblici senza i requisiti previsti.

Un modus operandi consolidato negli ultimi tre anni

Le irregolarità sarebbero state ripetute negli ultimi tre anni con modalità analoghe, delineando un modus operandi consolidato che avrebbe tratto in inganno la Regione Marche e l’Organismo pagatore AGEA. Questo comportamento ha determinato l’erogazione indebita di fondi pubblici per un importo di circa 250 mila euro.

Ipotesi di reato e segnalazione all’Autorità Giudiziaria

I fatti sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria. Per dieci persone note si ipotizzano, a vario titolo, i reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, indebita percezione di fondi, malversazione e falso ideologico in atto pubblico, con l’aggravante del danno arrecato alle finanze pubbliche nazionali ed europee. La documentazione raccolta è ora al vaglio della Procura competente, che sta procedendo all’analisi degli atti per valutare le condotte poste in essere, le eventuali responsabilità dei soggetti coinvolti e la sussistenza delle ipotesi di reato.

Possibili danni erariali e approfondimenti futuri

Saranno inoltre approfonditi i profili relativi a possibili danni erariali, che dovranno essere accertati nelle sedi competenti dagli organi preposti. L’operazione “APIFARM” conferma il ruolo strategico dei Carabinieri Forestali nel controllo del territorio e nella tutela delle risorse naturali, in particolare nel settore agroambientale.

Il ruolo dei Carabinieri Forestali

I Carabinieri Forestali continuano a svolgere un’attività di controllo capillare sul territorio, con particolare attenzione alla sicurezza, alla conservazione e alla tutela delle risorse naturali. L’operazione “APIFARM” rappresenta un esempio concreto dell’impegno delle forze dell’ordine nella prevenzione e repressione delle irregolarità e dei reati che possono mettere a rischio l’ambiente e le risorse pubbliche.

L’inchiesta, che coinvolge le province di Fermo e Ascoli Piceno, resta aperta e sono attesi ulteriori sviluppi nelle prossime settimane.

IPA