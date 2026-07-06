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È di due arresti e oltre 130 litri di droga sequestrati il bilancio di una vasta operazione antidroga condotta presso l’aeroporto di Bologna. A essere coinvolti sono stati due cittadini nigeriani, fermati mentre trasportavano un ingente carico di “Monkey Tail“, una pericolosa droga sintetica, nascosta in bottiglie di alcol. L’operazione, denominata “Black Poison”, è stata portata a termine grazie alla collaborazione tra Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane, con l’obiettivo di contrastare il traffico di sostanze stupefacenti provenienti dal continente africano.

Operazione “Black Poison”

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione è stata il risultato di un’attenta attività di analisi dei rischi e di monitoraggio delle rotte commerciali e dei passeggeri sulle tratte intercontinentali che collegano l’Africa all’Italia. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, insieme ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in servizio presso l’Aeroporto “G. Marconi” di Bologna, hanno individuato due passeggeri di nazionalità nigeriana, rispettivamente di 50 anni e 30 anni, che da circa sei mesi facevano regolarmente scalo nello scalo emiliano.

L’attenzione degli investigatori si è concentrata sui due viaggiatori, che trasportavano nei loro trolley oltre 40 bottiglie di alcol di colore marrone, prive delle necessarie autorizzazioni doganali e sanitarie. I sospetti sono stati confermati dai successivi accertamenti tossicologici, eseguiti dai tecnici del Laboratorio Chimico dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Le analisi hanno permesso di accertare che all’interno delle bottiglie era contenuta la cosiddetta “Monkey Tail”, una droga sintetica prodotta artigianalmente dalla criminalità africana e particolarmente diffusa tra i giovani. Questa sostanza viene spesso miscelata nei cocktail e provoca una grave e immediata inibizione delle normali funzionalità psico-motorie.

Le indagini e gli esiti dell’operazione

Le attività investigative, coordinate in ogni fase dalla locale Autorità Giudiziaria, si sono concluse con il sequestro probatorio di oltre 130 litri di sostanza stupefacente. Contestualmente, i militari e i funzionari doganali hanno proceduto all’arresto in flagranza del pusher e al deferimento in stato di libertà del corriere, identificato come suo gregario. Secondo le stime degli inquirenti, la droga sequestrata avrebbe potuto fruttare proventi illeciti per un valore superiore ai 100 mila euro se immessa sul mercato illegale.

Il contesto e le finalità dell’operazione

L’operazione “Black Poison” si inserisce in un più ampio piano strategico di intensificazione dei controlli di frontiera, volto a tutelare la salute pubblica e la legalità economico-finanziaria. La sinergia tra la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha permesso di ottenere un risultato operativo di rilievo, impedendo che una sostanza particolarmente pericolosa potesse raggiungere i consumatori, soprattutto tra le fasce giovanili.

La collaborazione tra le istituzioni

L’operazione ha messo in luce la perfetta collaborazione tra le diverse istituzioni coinvolte, che hanno lavorato fianco a fianco per contrastare il traffico di droga e tutelare la sicurezza dei cittadini. L’aeroporto “G. Marconi” di Bologna si conferma così uno snodo strategico anche per le attività di contrasto ai traffici illeciti.

IPA