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È di due sequestri preventivi e tre denunce il bilancio dell’operazione “Bononia Gate”, condotta questa mattina dalla Polizia di Stato e dalla DIA in quattro regioni. I provvedimenti, coordinati dalla DDA bolognese, sono stati eseguiti nei confronti di soggetti legati alla cosca di ‘ndrangheta dei PIROMALLI e MOLÈ, con l’obiettivo di contrastare il riciclaggio e l’autoriciclaggio dei proventi illeciti.

Operazione “Bononia Gate”: i dettagli dell’intervento

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nella mattinata odierna oltre 50 operatori della Polizia di Stato e della DIA hanno dato esecuzione a provvedimenti cautelari reali in Calabria, Lombardia, Emilia Romagna e Lazio. L’operazione, denominata “Bononia Gate”, è stata coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bologna e ha visto l’emissione di due decreti di sequestro preventivo finalizzati alla confisca di beni riconducibili a esponenti della criminalità organizzata.

Beni sequestrati: villetta e azienda nel mirino

I sequestri hanno riguardato una villetta di pregio situata a San Felice Circeo (LT) e un’azienda attiva nel settore della commercializzazione di calzature, con sede legale a Bologna e diversi punti vendita in Calabria, nelle città di Lamezia Terme, Catanzaro e Vibo Valentia. Il valore complessivo dei beni sottoposti a sequestro ammonta a centinaia di migliaia di euro e comprende beni strumentali, capannoni, conti correnti e quote sociali dell’azienda coinvolta.

Le indagini: dal sequestro di ottobre agli accertamenti patrimoniali

Già lo scorso ottobre, nell’ambito della stessa inchiesta, erano state eseguite 8 misure cautelari nei confronti di altrettanti soggetti di origine calabrese, indagati per una serie di reati gravi: associazione per delinquere, intestazione fittizia di beni, bancarotta fraudolenta, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, truffa, evasione, reimpiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio. Tali delitti sono stati aggravati dall’agevolazione mafiosa, in favore della cosca di ‘ndrangheta dei PIROMALLI e MOLÈ.

Il ruolo dei vertici e la gestione occulta dell’azienda

Le successive indagini, condotte dalla Sezione Investigativa della Polizia di Stato di Bologna e dagli specialisti della DIA, hanno permesso di accertare che uno dei soggetti al vertice della compagine criminale gestiva la società oggetto del sequestro, intestandola fittiziamente a una prestanome. L’azienda, con sede legale a Bologna e operativa in Calabria, sarebbe stata utilizzata per l’autoriciclaggio dei proventi illeciti.

Analisi patrimoniali e flussi finanziari sotto la lente

Gli investigatori hanno proceduto all’esame dei dispositivi cellulari sequestrati durante le perquisizioni di ottobre, oltre a sviluppare un’analisi approfondita dei flussi economici, delle transazioni finanziarie e degli asset patrimoniali riconducibili ai vertici dell’associazione criminale e ai prestanome coinvolti. Questo lavoro ha consentito di ricostruire la rete di rapporti e il percorso dei capitali illeciti, portando all’individuazione dei beni da sottoporre a sequestro.

Tre persone denunciate e amministrazione giudiziaria dell’azienda

Al termine degli accertamenti, tre persone sono state denunciate per concorso in trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio e autoriciclaggio. Nei loro confronti il GIP ha disposto il sequestro dell’intero compendio aziendale, che sarà ora affidato a un amministratore giudiziario nominato dal Tribunale.

Una strategia per colpire le organizzazioni criminali

L’operazione “Bononia Gate” si inserisce in una più ampia strategia di contrasto alle organizzazioni criminali, che mira non solo a colpire i singoli responsabili con provvedimenti personali, ma anche a sottrarre alle cosche i proventi illeciti generati da reati lucrogenetici. L’obiettivo è ostacolare il riciclaggio e il reimpiego di tali ricchezze nel circuito economico legale, a tutela degli operatori onesti e dell’economia sana.

IPA