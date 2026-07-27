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È di tre arresti in flagranza e due indagati in stato di libertà il bilancio dell’operazione “Butterfly“, condotta dalla Polizia di Stato nel Veneto per contrastare la detenzione di materiale pedopornografico in ingente quantità. L’azione, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, ha coinvolto soggetti tra i 24 e 52 anni residenti tra Polesine, veneziano e veronese, nell’ambito di una più ampia cooperazione internazionale di polizia.

Le indagini e l’operazione Butterfly

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione “Butterfly” è stata portata avanti dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica del Veneto, sotto la direzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia. Il coordinamento operativo è stato affidato al Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online (CNCPO) del Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica, con il supporto delle Sezioni Operative per la Sicurezza Cibernetica di Verona, Vicenza e Rovigo.

L’operazione ha preso avvio nell’ambito di una cooperazione internazionale di polizia, con l’obiettivo di contrastare la diffusione e la detenzione di materiale pedopornografico online. Le indagini si sono sviluppate attraverso sofisticate attività di cyber-investigazione, analisi forense dei flussi telematici e incrocio di dati investigativi, oltre ad approfondimenti sulle piattaforme utilizzate per la condivisione di materiale illecito.

I soggetti coinvolti e le perquisizioni

Nel corso delle indagini sono stati individuati cinque soggetti, di età compresa tra 24 e 52 anni, stabilmente inseriti in circuiti virtuali dedicati allo scambio di immagini e video raffiguranti abusi sessuali su minori. Due di questi risiedono nel Polesine (entrambi arrestati), due nel veneziano (uno dei quali arrestato) e uno nel veronese.

Le perquisizioni, delegate dalla Procura della Repubblica di Venezia, hanno portato al sequestro di numerosi dispositivi informatici. Il contenuto di questi dispositivi sarà sottoposto ad approfonditi accertamenti di informatica forense, con l’obiettivo di ricostruire integralmente le condotte degli indagati, individuare eventuali ulteriori utilizzatori e verificare possibili collegamenti con circuiti nazionali e internazionali dediti alla diffusione di materiale pedopornografico.

Il ruolo della Polizia Postale e la cooperazione internazionale

L’operazione “Butterfly” conferma il costante impegno della Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica nel contrasto allo sfruttamento sessuale dei minori online, un fenomeno che continua a rappresentare una delle più gravi forme di criminalità in rete. La collaborazione tra le diverse sezioni operative e il coordinamento con organismi internazionali hanno permesso di individuare e colpire una rete di soggetti dediti alla detenzione e scambio di materiale illecito.

Le attività investigative hanno richiesto l’utilizzo di strumenti tecnologici avanzati e la cooperazione tra diversi uffici territoriali, tra cui quelli di Verona, Vicenza e Rovigo, a testimonianza della complessità e della dimensione sovranazionale del fenomeno.

Le fasi dell’indagine e gli sviluppi futuri

Le indagini, ancora in corso, sono nella fase preliminare. Il materiale sequestrato sarà oggetto di ulteriori analisi per accertare la presenza di altri soggetti coinvolti e per approfondire eventuali collegamenti con reti internazionali. Gli investigatori puntano a ricostruire la filiera della diffusione di materiale pedopornografico e a individuare tutti i responsabili.

Il contrasto allo sfruttamento online dei minori

L’operazione “Butterfly” si inserisce in un quadro più ampio di iniziative volte a contrastare lo sfruttamento sessuale dei minori online. La Polizia Postale, attraverso il CNCPO e le sue articolazioni territoriali, continua a monitorare costantemente la rete per individuare e reprimere ogni forma di reato legato alla detenzione e diffusione di materiale pedopornografico.

Le forze dell’ordine invitano chiunque venga a conoscenza di episodi sospetti a segnalarli tempestivamente, sottolineando l’importanza della collaborazione tra cittadini e istituzioni per la tutela dei minori e la prevenzione di gravi reati informatici.

IPA