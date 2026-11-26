Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Tre persone arrestate e altre tre denunciate per la diffusione di materiale pedopornografico online. L’operazione “Dark Images”, condotta dalla Polizia di Stato con perquisizioni in quattro province campane, ha portato al recupero di immagini e video, anche con contenuti di gravissimi abusi su bambini molto piccoli.

Campania, 3 arresti per pedopornografia: l’indagine sotto copertura

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa è stata coordinata dalle Procure di Salerno e Potenza e avviata nel gennaio 2026 dagli specialisti della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Salerno, con il coordinamento del Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online, parte del Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica di Roma.

Gli investigatori hanno operato sotto copertura negli ambienti virtuali frequentati da persone dedite allo scambio e alla diffusione di materiale pedopornografico. L’infiltrazione ha consentito di monitorare piattaforme utilizzate per caricare, conservare e condividere migliaia di file. Si trattava di contesti chiusi, nei quali gli utenti ricorrevano a sistemi di anonimizzazione e tecniche sofisticate per non essere identificati.

Le analisi informatiche hanno permesso di ricostruire le identità digitali degli utilizzatori e di risalire a persone descritte come insospettabili, tra cui professionisti e padri di famiglia. Gli elementi raccolti hanno portato all’emissione di 5 decreti di perquisizione da parte della Procura di Salerno e di 1 decreto da parte della Procura di Potenza.

Dispositivi sequestrati e tre arresti

Le perquisizioni sono state eseguite contemporaneamente nelle province di Napoli, Avellino, Salerno e Caserta, con l’impiego di 25 operatori specializzati del Centro operativo per la sicurezza cibernetica Campania, Basilicata e Molise e delle sezioni territoriali competenti. Nelle abitazioni sono stati trovati i dispositivi informatici utilizzati e le applicazioni impiegate per caricare e scambiare il materiale.

Le verifiche tecniche sui dispositivi hanno permesso di recuperare un ingente quantitativo di immagini e video pedopornografici, compresi contenuti che documentavano gravissimi abusi ai danni di bambini in tenerissima età. Il materiale rinvenuto ha portato all’arresto in flagranza di 3 persone, mentre altre 3 persone sono state denunciate a piede libero. Tutte le persone coinvolte risiedono in Campania. Gli arrestati hanno un’età compresa tra 40 anni e 78 anni: due abitano in provincia di Salerno e uno in provincia di Avellino.