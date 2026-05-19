Operazione "Format 18", denunciati a Siena 13 minori per apologia di fascismo e odio razziale
Denunciati 13 minori a Siena per apologia di fascismo e odio razziale: operazione della DIGOS.
La Polizia di Stato di Siena denuncia 13 ragazzi minorenni, tutti residenti nel senese, per i reati di detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, propaganda di idee fondate sull’odio razziale, etnico e apologia del movimento fascista e nazista. Perquisizioni e sequestri eseguiti nell’operazione “Format 18” della DIGOS.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.