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Operazione "Format 18", denunciati a Siena 13 minori per apologia di fascismo e odio razziale

Denunciati 13 minori a Siena per apologia di fascismo e odio razziale: operazione della DIGOS.

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La Polizia di Stato di Siena denuncia 13 ragazzi minorenni, tutti residenti nel senese, per i reati di detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, propaganda di idee fondate sull’odio razziale, etnico e apologia del movimento fascista e nazista. Perquisizioni e sequestri eseguiti nell’operazione “Format 18” della DIGOS.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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