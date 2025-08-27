Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 15 misure cautelari e 38 decreti di perquisizione il bilancio di una vasta operazione antidroga condotta dai Carabinieri nelle province di Livorno e Pisa. L’intervento, scattato questa mattina su disposizione della Procura labronica, ha colpito una rete di presunti responsabili di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L’azione è stata coordinata per contrastare un fenomeno di spaccio radicato che, secondo gli inquirenti, aveva trasformato l’area in un vero e proprio emporio a cielo aperto della illegalità.

Un’operazione senza precedenti: la fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, il blitz ha coinvolto oltre 150 militari del Comando Provinciale di Livorno, supportati dai reparti territoriali, dal R.O.S., dal S.O.S. e S.I.O. del 6° Battaglione Toscana, dal Nucleo Elicotteri di Pisa e dai Nuclei Cinofili di Firenze e San Rossore. L’ordinanza applicativa delle misure cautelari, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Livorno su richiesta della locale Procura, ha riguardato 15 soggetti: 5 in carcere, 1 agli arresti domiciliari e 9 destinatari di divieto di dimora nella provincia di Livorno. Tra questi, 11 risultano senza fissa dimora e irregolari sul territorio nazionale.

Le indagini: la genesi dell’operazione “Garibaldi”

L’operazione è il risultato di una lunga indagine, denominata “Garibaldi”, avviata dal NORM della Compagnia di Livorno tra settembre 2024 e giugno 2025. Gli investigatori hanno impiegato tecniche tradizionali come osservazione, pedinamento e controllo, integrate con strumenti tecnologici avanzati, tra cui telecamere di sorveglianza installate in punti strategici con l’autorizzazione della Procura. L’attività investigativa ha permesso di identificare 53 persone, la maggior parte di età compresa tra i 20 e i 30 anni, di cui 15 destinatarie di misura cautelare e 38 di decreto di perquisizione.

Piazza Garibaldi: epicentro dello spaccio e del degrado urbano

Le attività illecite si sono concentrate principalmente in piazza Garibaldi e negli adiacenti Scali del Pontino, aree centrali di Livorno note per il degrado urbano e la presenza radicata di spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo gli inquirenti, la piazza era diventata un punto di riferimento per l’approvvigionamento di droga, accessibile a chiunque senza necessità di contatti o accordi preventivi. Le transazioni avvenivano in pieno giorno, spesso davanti a famiglie e bambini che frequentavano le aree giochi, generando una diffusa percezione di insicurezza e allarme sociale.

Un mercato della droga attivo 24 ore su 24

L’indagine ha documentato come la piazza di spaccio operasse ininterrottamente, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Gli acquirenti arrivavano a piedi, in bicicletta o in auto, si avvicinavano agli spacciatori presenti in piazza, mostravano il denaro e ricevevano la dose, che veniva nascosta tra i veicoli in sosta, negli indumenti personali o nelle baracchine della piazza. Questa sistematicità ha reso il fenomeno particolarmente difficile da contrastare e ha contribuito a un clima di disagio per i residenti.

Risultati operativi: arresti, sequestri e segnalazioni

Nel corso delle attività investigative, i Carabinieri hanno ottenuto risultati significativi: 10 persone sono state arrestate, 12 deferite in stato di libertà e 57 assuntori (tra cui 7 minori) segnalati alla Prefettura di Livorno. Sono state ricostruite e documentate oltre 430 cessioni di stupefacenti, di cui almeno 7 a minorenni in fase di identificazione. Inoltre, sono stati sequestrati circa 2 kg di droga.

Minori coinvolti e tutela dell’infanzia

Di particolare gravità è risultato il caso di uno degli assuntori che si è recato ad acquistare stupefacente portando con sé il figlio di circa 2 anni. In questa circostanza, oltre alla segnalazione dell’uomo alla Prefettura come assuntore, i Carabinieri hanno informato il Tribunale per i Minorenni di Firenze per garantire la tutela del bambino.

Le modalità dello spaccio e la struttura della rete

Le modalità di spaccio erano ripetitive e ben organizzate: gli acquirenti si avvicinavano agli spacciatori, che stazionavano costantemente nell’area, e ricevevano la droga nascosta in vari punti per eludere i controlli. Sebbene i soggetti coinvolti non risultassero formalmente organizzati tra loro, ognuno gestiva autonomamente una propria area di influenza. Le indagini hanno stimato un volume d’affari giornaliero di circa 1.000 euro.

Il profilo degli indagati: irregolari e senza fissa dimora

La quasi totalità degli indagati risulta priva di una dimora stabile e di un’occupazione lecita, elemento che sottolinea come l’attività di spaccio rappresentasse per loro l’unica fonte di sostentamento. Tutti i soggetti coinvolti sono gravati da numerosi precedenti penali, sia per reati legati agli stupefacenti che per delitti contro la persona e il patrimonio. Alcuni erano già noti alle forze dell’ordine e alla Procura per essere stati sottoposti a diversi procedimenti penali, anche per reati più gravi.

Le misure adottate: espulsioni e perquisizioni

Oltre alle 15 misure cautelari, altri 38 soggetti sono stati destinatari di decreto di perquisizione per gli stessi reati. Per 22 di questi, risultati irregolari sul territorio nazionale e non destinatari di misura cautelare, è stata avviata la procedura di espulsione.

Un segnale forte delle istituzioni

L’operazione rappresenta un segnale deciso delle istituzioni nella lotta al degrado urbano e al traffico di stupefacenti, con particolare attenzione alla tutela dei minori, spesso coinvolti o esposti a dinamiche illecite. Piazza Garibaldi e gli Scali del Pontino, da tempo al centro di segnalazioni dei cittadini e simbolo di una crescente percezione di insicurezza, sono stati oggetto di un intervento mirato per ristabilire condizioni di legalità e decoro urbano.

Il presidio del territorio e la tutela della legalità

L’Arma dei Carabinieri ha ribadito il proprio impegno a presidiare il territorio, garantendo sicurezza, legalità e ascolto costante delle istanze della cittadinanza. L’operazione, secondo quanto dichiarato, mira a restituire ai residenti e ai frequentatori delle aree centrali di Livorno un contesto urbano più sicuro e vivibile.

Il rispetto dei diritti degli indagati

Nel rispetto dei diritti delle persone coinvolte, tutte sono da ritenersi presunte innocenti fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile, in considerazione dell’attuale fase del procedimento, ancora alle indagini preliminari.

