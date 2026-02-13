Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di oltre 110 mila articoli sequestrati e 165 mila euro di illecito profitto evitato il bilancio di una vasta operazione condotta dalla Guardia di Finanza a Prato contro la commercializzazione di prodotti non sicuri. L’azione, avviata nei primi giorni del 2026, è stata finalizzata a tutelare la salute pubblica e garantire la corretta informazione ai consumatori, con particolare attenzione agli articoli destinati alla vendita in occasione della festività di San Valentino.

Controlli mirati sulle filiere di produzione e distribuzione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, le Fiamme Gialle pratesi hanno dato il via a una nuova campagna di controlli denominata “LEGAL TRADE“. L’iniziativa ha avuto come obiettivo il monitoraggio delle filiere di produzione e distribuzione di articoli di consumo, con un focus specifico sugli hub di stoccaggio e distribuzione a livello nazionale di prodotti d’importazione estera.

La scelta di concentrare l’attenzione su queste categorie merceologiche è stata dettata dalla consapevolezza che, in prossimità di eventi o festività come San Valentino, la domanda di determinati prodotti cresce in modo esponenziale. Questo fenomeno, secondo la Guardia di Finanza, espone maggiormente tali articoli a rischi di produzione e importazione in violazione delle norme comunitarie sulla sicurezza dei prodotti.

Analisi dei flussi e individuazione dei soggetti coinvolti

Nell’ambito del piano di prevenzione e repressione dei traffici illeciti e della vendita al dettaglio di prodotti non sicuri, sono state condotte approfondite attività di analisi e monitoraggio dei flussi di importazione. Particolare attenzione è stata rivolta agli articoli destinati alla vendita in occasione di San Valentino, periodo in cui si registra un picco di richieste per specifiche tipologie di merce.

Grazie a queste attività investigative, i finanzieri del Gruppo di Prato sono riusciti a individuare i soggetti economici più attivi nel settore. Le successive ispezioni hanno riguardato attività commerciali gestite da imprenditori di etnia sinica, presso le quali sono stati effettuati i riscontri necessari.

Sequestrati oltre 110 mila articoli privi di requisiti di sicurezza

Le verifiche hanno confermato le ipotesi formulate in fase di indagine: presso le attività controllate sono stati rinvenuti e sequestrati complessivamente oltre 110 mila articoli privi dei requisiti minimi di sicurezza o delle informazioni obbligatorie in etichetta, come previsto dalla normativa a tutela dei consumatori.

La merce sequestrata, secondo le stime degli investigatori, avrebbe potuto fruttare agli operatori economici coinvolti un illecito profitto di oltre 165 mila euro. Gli imprenditori ritenuti responsabili sono stati segnalati alla Camera di Commercio competente per l’avvio dei procedimenti sanzionatori relativi alle violazioni riscontrate.

Intervento tempestivo a tutela della salute pubblica

L’operazione ha permesso di interrompere l’immissione in commercio di articoli potenzialmente pericolosi per la salute pubblica. In questo modo, è stato evitato che i consumatori fossero esposti al rischio di acquistare prodotti privi di certificazioni e standard di qualità, e quindi potenzialmente nocivi e pericolosi per la sicurezza.

La Guardia di Finanza ha ricordato che i requisiti previsti dalla normativa sulla sicurezza dei prodotti sono fondamentali per garantire ai consumatori informazioni trasparenti e chiare sulle caratteristiche degli articoli acquistati, oltre a favorire gli scambi commerciali grazie all’applicazione uniforme delle regole europee.

IPA