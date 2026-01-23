Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 13 persone arrestate e numerosi beni sequestrati il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri su delega della Procura della Repubblica di Trapani. L’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Trapani, ha colpito un gruppo accusato di una serie di gravi reati economici e contro la pubblica amministrazione, tra cui trasferimento fraudolento di valori, evasione, ricettazione, impiego di denaro di provenienza illecita, violazione delle norme sugli stupefacenti, falso ideologico, corruzione, favoreggiamento, peculato e invasione di terreni ed edifici. L’operazione è stata eseguita tra marzo 2022 e luglio 2023 nella provincia di Trapani.

L’operazione dei Carabinieri: i dettagli dell’inchiesta

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’indagine ha preso avvio su delega della Procura della Repubblica di Trapani e ha visto coinvolto il Nucleo Investigativo dell’Arma. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal G.I.P. del Tribunale di Trapani nei confronti di 13 persone: 9 in carcere, 3 agli arresti domiciliari e 1 sottoposta a interdizione dai pubblici uffici. Il provvedimento è giunto dopo la notifica degli inviti a presentarsi per l’interrogatorio, eseguiti nei giorni precedenti nei confronti degli indagati.

I reati contestati: un quadro complesso

Le accuse mosse agli indagati sono molteplici e riguardano diversi ambiti. In particolare, sono stati contestati a vario titolo i reati di trasferimento fraudolento di valori, evasione, ricettazione, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, violazione delle norme in materia di stupefacenti, falso ideologico commesso da pubblico ufficiale e da privato in atto pubblico, corruzione, favoreggiamento, peculato e invasione di terreni ed edifici. Le indagini, svolte tra marzo 2022 e luglio 2023, hanno permesso di ricostruire una rete di presunte attività illecite finalizzate a eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale e a reimpiegare i proventi illeciti.

Le condotte illecite: beni e attività commerciali fittiziamente attribuiti

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, gli indagati avrebbero attribuito fittiziamente la proprietà di diversi beni e attività commerciali, tra cui 1 ciclomotore, 7 autovetture (tra cui una Ferrari f340, una Maserati Ghibli e una Alfa Romeo 4c), 2 bar situati nell’area portuale (attualmente non operativi) e 1 rivendita di tabacchi. L’obiettivo era quello di eludere le norme sulla prevenzione patrimoniale e reimpiegare i proventi derivanti da attività illecite.

Evasione e gestione dello spaccio di stupefacenti

Tra le condotte contestate figura anche l’evasione dalla detenzione domiciliare da parte di uno degli indagati, che avrebbe lasciato il proprio domicilio in 39 occasioni documentate tra marzo e giugno 2022. Inoltre, è stato ricostruito un sistema di spaccio di sostanze stupefacenti gestito attraverso accordi presi tra alcuni indagati durante la loro co-detenzione nella casa circondariale di Trapani. Le istruzioni operative venivano trasmesse all’esterno tramite la moglie di uno dei detenuti, con l’obiettivo di organizzare le piazze di spaccio.

Occupazione illecita di alloggi popolari e falso ideologico

Un altro filone dell’inchiesta riguarda l’occupazione illecita di un alloggio popolare, assegnato in sanatoria a due coniugi legati da vincoli di parentela con il principale indagato. L’operazione sarebbe stata agevolata da un dipendente dell’Istituto Autonomo Case Popolari (IACP), il quale avrebbe attestato falsamente la sussistenza delle condizioni previste dalla legge, inducendo in errore i responsabili del procedimento e i dirigenti dell’area organizzativa. In totale, sono state documentate 4 assegnazioni illecite di alloggi popolari nella provincia di Trapani.

Peculato e uso improprio di mezzi pubblici

Nel corso delle indagini è emersa anche un’ipotesi di peculato a carico di un appartenente alla polizia locale di un Comune della provincia. In un’occasione, l’agente si sarebbe recato presso l’abitazione del principale indagato, all’epoca sottoposto a detenzione domiciliare, per consegnare volantini elettorali relativi alla candidatura della moglie come consigliere comunale, utilizzando l’auto di servizio per fini personali.

Sequestri di auto di lusso e beni di valore

Durante l’esecuzione delle misure cautelari, i Carabinieri hanno rinvenuto e posto sotto sequestro l’autovettura Alfa Romeo 4c, del valore di circa 140.000 €, e la Ferrari f430, stimata intorno a 160.000 €. Questi beni, insieme agli altri sequestrati, rappresentano il frutto delle presunte attività illecite contestate agli indagati.