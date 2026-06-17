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È di 40 persone arrestate il bilancio di una vasta operazione della Squadra mobile di Barletta-Andria-Trani contro un gruppo criminale dedito allo spaccio e alla detenzione di droga. L’azione, coordinata dalla Procura di Trani, ha portato all’esecuzione di altrettante misure cautelari nei confronti degli indagati, tutti di età compresa tra i 20 e i 60 anni.

Le indagini e la struttura del gruppo

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, le indagini sono state condotte dagli agenti della Squadra mobile di Barletta-Andria-Trani e hanno permesso di ricostruire il funzionamento di una rete criminale attiva in diverse zone del comune di Andria. Gli investigatori, attraverso pedinamenti, osservazioni e appostamenti, hanno scoperto che il gruppo era specializzato nello spaccio di droga e aveva organizzato un sistema efficiente per gestire i contatti con i clienti.

In ogni area della città, i contatti con gli acquirenti venivano gestiti da cosiddetti “centralinisti“. Questi ultimi concordavano telefonicamente con i clienti l’orario e il luogo dell’incontro. Successivamente, i centralinisti contattavano i vari pusher presenti nella loro zona, che si muovevano rapidamente utilizzando monopattini o biciclette elettriche per raggiungere l’acquirente e completare la cessione di sostanze stupefacenti.

Le difficoltà investigative

L’attività di monitoraggio da parte degli investigatori si è rivelata particolarmente complessa a causa della natura estemporanea degli incontri tra pusher e clienti. Gli scambi avvenivano spesso durante la routine quotidiana dei pusher, rendendo difficile prevedere tempi e luoghi delle cessioni di droga.

Durante le indagini sono stati sequestrati oltre 26mila euro, ritenuti proventi delle attività di spaccio. Inoltre, altre 10 persone sono state denunciate. A tutti gli arrestati è stato notificato il Daspo dal Questore di Barletta-Andria-Trani, misura volta a prevenire infiltrazioni di soggetti legati alla criminalità nelle tifoserie locali o comunque considerati pericolosi.

Operazione “Omnes” e precedenti

L’operazione, denominata “Omnes“, rappresenta il seguito della precedente “Oppidum”, conclusasi nei mesi scorsi con l’arresto di 30 persone per reati legati alle sostanze stupefacenti. Le forze dell’ordine sottolineano come queste azioni siano parte di una strategia più ampia per contrastare il traffico di droga e la presenza di gruppi criminali organizzati sul territorio.