Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di oltre 6 milioni di unità di farmaci contraffatti sequestrate, 269 arresti e 5.700 siti web illegali chiusi il bilancio dell’operazione internazionale PANGEA XVIII, condotta dal 10 al 23 marzo 2026 e coordinata da Interpol. L’azione, che ha coinvolto 90 Paesi, è stata finalizzata a contrastare il traffico illecito di farmaci e prodotti correlati alla salute, con particolare attenzione a dispositivi medici, cosmetici e sigarette elettroniche. In Italia, le attività si sono concentrate nei principali hub aeroportuali e hanno portato al sequestro di quasi 20.000 unità di farmaci illegali e falsificati.

Un’operazione globale contro il traffico illecito di farmaci

Stando alle informazioni pubblicate sul sito None, l’operazione PANGEA XVIII si è svolta su scala mondiale, con la partecipazione di autorità doganali, regolatorie e forze di polizia di 90 Paesi. L’obiettivo principale è stato quello di individuare e reprimere il traffico illecito di farmaci e prodotti per la salute, attraverso il monitoraggio dei canali web – inclusi marketplace, social media, app di messaggistica e dark web – e l’ispezione fisica di farmacie sospettate di vendita illecita. Le autorità hanno inoltre tracciato pacchi sospetti, intensificando i controlli sulle spedizioni internazionali.

Risultati a livello mondiale: sequestri, arresti e chiusura di siti web

L’azione congiunta ha permesso di ottenere risultati significativi: sono state sequestrate oltre 6 milioni di unità posologiche di farmaci contraffatti, per un valore superiore a 15 milioni di dollari. Le forze di polizia hanno avviato 392 attività investigative, eseguito 269 arresti e smantellato 66 gruppi criminali. Inoltre, sono stati chiusi 5.700 siti web illegali, pagine social e canali utilizzati per il commercio di prodotti illeciti. Questi numeri testimoniano la vastità del fenomeno e l’efficacia della collaborazione internazionale nel contrasto ai reati legati alla salute pubblica.

Il contributo dell’Italia: controlli serrati negli hub aeroportuali

In Italia, le attività di controllo si sono concentrate nei principali hub aeroportuali dei corrieri espressi e delle Poste, data l’elevata quantità di spedizioni in arrivo. Qui, “team misti” composti da militari dei Nuclei dei Carabinieri Tutela Salute (NAS), personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), degli uffici USMAF e della Guardia di Finanza, supportati dal Nucleo Carabinieri Agenzia Italiana del Farmaco e dall’Ufficio Investigazioni della Direzione Antifrode ADM, hanno effettuato verifiche approfondite. L’attività si è basata su schemi di valutazione condivisi con l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA).

Sequestri e nuove tendenze nel traffico illecito

Grazie all’intensificazione dei controlli, sono state individuate e sequestrate quasi 20.000 unità di farmaci illegali e falsificati tra le spedizioni dirette in Italia, per un valore stimato di oltre 20.000 euro. Si è registrato un aumento dell’importazione illecita di medicinali antiparassitari come ivermectina e fenbendazolo, quest’ultimo autorizzato solo per uso veterinario, tornati alla ribalta dopo la pandemia per la loro presunta utilità nella terapia del cancro. Rimane elevata anche l’importazione illecita di farmaci e sostanze con caratteristiche dopanti, oltre a prodotti “life style saving” come farmaci per la disfunzione erettile (sildenafil, tadalafil, vardenafil) e per la perdita di peso (semaglutide e inibitori GLP-1). I sequestri hanno dato il via a nuove attività investigative congiunte tra ADM e Carabinieri Tutela Salute, tuttora in corso.

Controlli su farmacie, siti web e vendite illegali

Oltre alle attività congiunte negli hub, i Reparti Carabinieri Tutela Salute hanno intensificato le ispezioni presso esercizi farmaceutici e siti web autorizzati alla vendita di farmaci, vigilando sulle vendite illegali da parte di soggetti non autorizzati e monitorando i siti web illegali. Sono state avviate 24 nuove attività investigative, che hanno portato alla scoperta di vendite illegali presso esercizi non autorizzati (come negozi etnici), irregolarità su alcuni siti di vendita di farmaci e parafarmaci, e la presenza di siti web con registrar all’estero. Durante queste attività sono state sequestrate oltre 13.000 unità di farmaci illegali e individuati 32 siti web illegali, per i quali è stata proposta l’oscuramento al Ministero della Salute.

Il ruolo della Guardia di Finanza e i sequestri negli aeroporti

I controlli dei Reparti territoriali della Guardia di Finanza, supportati dall’analisi del rischio del Nucleo Speciale Beni e Servizi, hanno portato a sequestri rilevanti soprattutto negli spazi doganali, in particolare presso gli scali aeroportuali di Napoli Capodichino, Pisa, Roma Ciampino, Roma Fiumicino, e Venezia Tessera, dove sono state rinvenute anche sostanze dopanti. I Reparti Speciali della Guardia di Finanza sono inoltre intervenuti nell’oscuramento di ulteriori 10 siti web illegali di origine estera, grazie a un monitoraggio intensificato della rete internet da parte del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche.

Collaborazione istituzionale e nuove prospettive investigative

L’operazione PANGEA XVIII ha permesso di raccogliere preziosi spunti investigativi sul traffico internazionale di farmaci di vario genere, anche con azione dopante, individuando nuovi trend nei consumi legati al mercato illegale. L’azione ha rafforzato la collaborazione tra le istituzioni coinvolte, consolidando il fronte comune contro i reati che minacciano la salute pubblica.

Focus sulle città coinvolte

Tra le città interessate dai controlli negli aeroporti figurano Napoli, Pisa, Roma e Venezia, dove sono stati effettuati sequestri di sostanze dopanti e farmaci illegali. Questi interventi dimostrano l’attenzione delle forze dell’ordine verso i principali punti di ingresso delle merci nel territorio nazionale.

IPA