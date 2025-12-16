Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Nove persone arrestate dai Carabinieri nelle province di Livorno, Pisa e Prato. L’operazione, denominata “Penny Black”, è stata coordinata dalla Procura della Repubblica labronica e ha visto l’impiego anche delle unità cinofile specializzate dell’Arma.

L’operazione “Penny Black”: i dettagli dell’inchiesta

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’attività investigativa è stata avviata dopo un arresto in flagranza avvenuto nel settembre 2023, quando un individuo è stato trovato in possesso di oltre 100 gr di cocaina. Da quel momento, la Compagnia di Cecina (LI) ha sviluppato un’indagine articolata, utilizzando tecniche di osservazione, pedinamento e controllo, per contrastare il traffico e lo spaccio di cocaina e hashish nelle province di Livorno, Pisa e Prato.

Il gruppo criminale e le modalità operative

L’inchiesta ha permesso di accertare l’esistenza di un’organizzazione criminale composta da 9 soggetti stranieri, attiva soprattutto nella provincia labronica e dedita a una fiorente attività di spaccio di stupefacenti. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il gruppo era in grado di movimentare circa 1 kg di hashish e cocaina ogni settimana, avvalendosi di basi logistiche per lo stoccaggio della droga e di veicoli a noleggio per le attività illecite.

La pericolosità sociale del gruppo

Le indagini hanno documentato la spiccata pericolosità sociale della banda, che non esitava a ricorrere a metodi violenti per mantenere il controllo delle attività illecite. Tra gli episodi emersi figurano il porto abusivo di armi e l’esplosione di colpi di fucile in luogo pubblico a scopo intimidatorio, una rapina per impossessarsi di un borsone contenente hashish senza pagare il corrispettivo, ed estorsioni per il recupero crediti da attività illecite, finalizzate a garantire una costante disponibilità economica.

Risultati dell’attività investigativa

Nel corso delle indagini, i Carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato 11 soggetti trovati in possesso di rilevanti quantitativi di droga, tra cui anche 5 kg di hashish in un’unica soluzione. Le prove raccolte hanno convinto il G.I.P. del Tribunale di Livorno a emettere un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per 9 soggetti, mentre per altri 9 indagati la posizione sarà valutata all’esito degli interrogatori.

