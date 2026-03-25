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La Direzione Investigativa Antimafia ha eseguito un sequestro finalizzato alla confisca emesso dal G.I.P del Tribunale di Cagliari per profitti conseguiti nel traffico di sostanze stupefacenti a carico di 5 soggetti coinvolti nell’operazione denominata “Polo Ovest“. Le indagini hanno portato all’identificazione di soggetti coinvolti nel traffico di sostanze stupefacenti tra la Sardegna e il resto della Penisola. Gli indagati sono ritenuti tra i principali organizzatori ed esecutori del sodalizio criminale, responsabili di ingenti partite di droga. Nel corso delle indagini sono stati inoltre identificati ulteriori soggetti che, agendo per conto degli indagati, avrebbero prestato il proprio nome come intestatari fittizi di beni mobili e immobili. L’attività ha permesso di ricostruire un giro d’affari legato all’illecito commercio per circa 8 milioni di euro. Il sequestro ha riguardato 5 immobili, 10 tra auto e moto, 5 società, terreni e 12 conti correnti.