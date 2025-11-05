Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due provvedimenti di sequestro per un valore di oltre 2 milioni di euro: l’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato contro l’accumulazione di patrimoni illeciti da parte di organizzazioni criminali. I sequestri sono stati eseguiti questa mattina nelle province di Cagliari, Nuoro e Sassari su disposizione del Tribunale – Sezione Misure di Prevenzione di Cagliari, su proposta congiunta della Procura della Repubblica e della Questura. I destinatari sono due soggetti indiziati di appartenere a una consorteria criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti.

Le indagini patrimoniali e l’operazione “Primavera fredda”

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata portata a termine dalla Divisione Anticrimine della Questura di Cagliari e dal Servizio Centrale Anticrimine del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. L’attività si inserisce in una più ampia strategia di contrasto all’accumulazione di patrimoni illeciti da parte delle consorterie criminali attive in Sardegna.

L’indagine patrimoniale ha riguardato due soggetti ritenuti esponenti di un’organizzazione criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti, operante nelle province di Cagliari e Nuoro. I due erano già stati coinvolti nell’operazione di polizia denominata “Primavera fredda”, condotta dalla Squadra Mobile di Cagliari nel 2023. Le indagini hanno permesso di ricostruire un complesso sistema di intestazioni fittizie e movimenti patrimoniali sospetti, che hanno portato all’individuazione di un ingente patrimonio ritenuto provento del traffico di droga.

I beni sequestrati: immobili, aziende e veicoli

Il sequestro, eseguito in diverse province della Sardegna, ha riguardato 11 immobili tra terreni e fabbricati situati nelle province di Nuoro e Sassari, una ditta individuale, le quote e il compendio aziendale di 3 società attive nei settori agro-pastorale e della locazione immobiliare, 5 autoveicoli e diversi rapporti finanziari. Il valore complessivo dei beni sequestrati supera i 2 milioni di euro.

