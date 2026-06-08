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È di quattro arresti il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri della Compagnia di Modugno, che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Bari su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. I destinatari del provvedimento sono ritenuti responsabili di reati aggravati dal metodo mafioso, tra cui tentato omicidio, estorsione, porto illegale di armi, ricettazione, furto e incendio di auto, oltre al favoreggiamento personale e all’introduzione illegale di dispositivi di comunicazione in carcere. L’operazione è stata condotta tra il 2023 e il 2024 e ha avuto come epicentro il Comune di Palo del Colle, con interventi anche nelle Case Circondariali di Lecce e Paola.

Le indagini e l’operazione “Re Nero”

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’indagine denominata “Re Nero” è stata avviata dalla Sezione Operativa di Modugno tra il 2023 e il 2024. L’attività investigativa ha permesso di ricostruire una serie di episodi criminali di particolare gravità, tra cui un tentato omicidio avvenuto a Palo del Colle il 16 novembre 2023. In quell’occasione, un imprenditore locale è stato vittima di ripetute estorsioni da parte di un pregiudicato legato al Clan Strisciuglio, costretto a cedere autovetture a noleggio senza ricevere alcun pagamento.

Pochi giorni prima del grave episodio, l’estorsore aveva noleggiato un veicolo dalla vittima e, invece di restituirlo, lo aveva incendiato per intimidirla. L’escalation di violenza è culminata nell’assalto al bar dell’imprenditore: l’autore del tentato omicidio, giunto a bordo di un’auto rubata, ha esploso quindici colpi di pistola calibro 9 contro l’ingresso del locale, con l’intento di colpire i presenti. L’auto utilizzata per l’agguato è stata poi ritrovata completamente carbonizzata, rendendo difficile il lavoro degli inquirenti.

Il controllo dal carcere e nuovi episodi criminali

Le indagini hanno evidenziato come il principale indagato abbia continuato a esercitare il proprio controllo sul territorio e sulle persone a lui vicine anche dall’interno del carcere. A gennaio 2024, spinto dalla gelosia, avrebbe ordinato ai suoi complici di rubare e incendiare l’auto della sua stessa fidanzata. Nonostante fosse consapevole delle responsabilità del compagno, la donna ha denunciato il furto alle autorità, dichiarando che era stato commesso da ignoti.

La stessa fidanzata si è resa protagonista di un altro episodio significativo: durante un colloquio in carcere, con la complicità di altri due indagati, è riuscita a consegnare di nascosto al compagno tre schede telefoniche intestate a prestanomi, trasferendole direttamente in bocca attraverso un bacio. Le SIM sono poi state inserite in telefoni cellulari detenuti illegalmente nelle celle, consentendo ai detenuti di mantenere le comunicazioni con l’esterno.

L’operazione e le misure cautelari

Il blitz è scattato simultaneamente nel Comune di Palo del Colle e nelle Case Circondariali di Lecce e Paola, dove alcuni degli indagati erano già detenuti. L’operazione ha coinvolto reparti specializzati dell’Arma, tra cui il Nucleo Cinofili, lo Squadrone Eliportato “Cacciatori Puglia”, le Aliquote di Primo Intervento (API) e il Nucleo Elicotteri di Bari. Al termine delle operazioni, tre indagati sono stati associati alle case circondariali, mentre un quarto è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Un quinto indagato, pur coinvolto nel contesto investigativo, non ha ricevuto alcuna misura cautelare per assenza di esigenze attuali.

Il quadro indiziario raccolto dai Carabinieri è stato condiviso dalla Direzione Distrettuale Antimafia e dal Gip del Tribunale di Bari, che ha disposto la cattura degli indagati. L’esito dell’operazione testimonia la costante attenzione e l’impegno sinergico dell’Autorità Giudiziaria e dell’Arma dei Carabinieri nel contrasto ai reati contro la persona e il patrimonio, a tutela della collettività

L’operazione ha interessato diversi centri della Puglia e della Calabria. Gli arresti e le perquisizioni sono avvenuti a Palo del Colle, nelle Case Circondariali di Lecce e Paola, e hanno visto la partecipazione di reparti specializzati provenienti da Modugno e Bari. L’ultima città menzionata, Bari, è stata centrale nell’emissione delle ordinanze di custodia cautelare.

IPA