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È di 100 imbarcazioni non dichiarate e sanzioni potenziali fino a 23 milioni di euro il bilancio dell’operazione “Red Jack” condotta dalla Guardia di Finanza di Cagliari. L’indagine, avviata nel 2025, ha permesso di smascherare un vasto patrimonio nautico sottratto al monitoraggio fiscale attraverso l’uso di bandiere estere, con l’obiettivo di eludere gli obblighi tributari italiani.

Un’indagine senza precedenti nel settore della nautica

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione “Red Jack” rappresenta una delle più vaste attività di polizia economico-finanziaria mai realizzate nel comparto della nautica da diporto. L’indagine ha preso il via nel 2025, quando un controllo di routine in mare ha fatto emergere la necessità di un approfondito monitoraggio nei porti sardi. Le Fiamme Gialle hanno così puntato i riflettori sul fenomeno del cosiddetto flagging out, una pratica che consiste nell’immatricolare yacht e navi da diporto in registri esteri per aggirare il sistema fiscale nazionale.

Il meccanismo del flagging out e le sue conseguenze fiscali

Il flagging out è una strategia spesso utilizzata da soggetti residenti in Italia per ridurre i costi gestionali e assicurativi delle proprie imbarcazioni. Tuttavia, questa pratica viene frequentemente sfruttata anche per sottrarsi agli obblighi di trasparenza verso l’Erario, configurando così una forma di evasione fiscale. La normativa italiana impone infatti ai residenti di dichiarare nel quadro RW della dichiarazione dei redditi il possesso di beni mobili registrati all’estero. L’omessa indicazione di tali beni costituisce una violazione che mira a occultare la reale capacità contributiva e viene sanzionata in misura proporzionale al valore del bene stesso.

La ricostruzione delle posizioni fiscali dei proprietari

L’attività investigativa della Stazione Navale della Guardia di Finanza di Cagliari ha assunto dimensioni considerevoli, coinvolgendo proprietari di unità da diporto residenti su tutto il territorio nazionale. Attraverso una meticolosa ricostruzione, è stato possibile individuare i soggetti che hanno omesso la dichiarazione dei redditi relativa alle imbarcazioni. Per garantire la massima precisione negli accertamenti, la Stazione Navale ha collaborato con i reparti territorialmente competenti, incrociando i dati raccolti durante i controlli diretti con le informazioni presenti nelle banche dati fiscali.

Valore dei beni e sanzioni amministrative

I risultati dell’operazione “Red Jack” hanno permesso di individuare imbarcazioni e navi da diporto per un valore di mercato complessivo superiore a 48 milioni di euro. Le sanzioni amministrative contestate ai proprietari potranno raggiungere i 23 milioni di euro, in relazione al valore d’acquisto o di mercato dei beni non dichiarati. Si tratta di cifre che testimoniano la portata del fenomeno e l’efficacia dell’azione di contrasto messa in campo dalla Guardia di Finanza.

Il ruolo della Guardia di Finanza nella tutela della legalità

Con questa operazione, la Guardia di Finanza di Cagliari ha ribadito il proprio ruolo di presidio della legalità in mare e lungo le coste. La presenza costante della flotta e la capacità di analisi investigativa hanno consentito di contrastare in modo efficace l’evasione fiscale transnazionale, impedendo che l’uso di bandiere estere diventi uno strumento per occultare patrimoni rilevanti. L’obiettivo resta quello di tutelare la sana economia del settore marittimo e garantire una leale concorrenza tra gli utenti del mare.