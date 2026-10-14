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L’operazione internazionale Trigger X, coordinata da Interpol e finalizzata al contrasto del traffico illecito di armi da fuoco in Europa e Asia Centrale, ha portato a 152 arresti e al sequestro di migliaia di armi. L’attività, che ha coinvolto 17 Paesi, è stata condotta per arginare il flusso di armi provenienti da ex zone di conflitto e smantellare le reti criminali attive nel traffico di armi e altri reati correlati.

Trigger X, operazione internazionale senza precedenti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione Trigger X ha rappresentato una delle più vaste azioni coordinate a livello internazionale contro il traffico illecito di armi. In totale sono state sequestrate 2.823 armi leggere e di piccolo calibro, quasi 400 granate ed esplosivi, oltre 40mila munizioni. Le autorità hanno inoltre effettuato 152 arresti per possesso o traffico illecito di armi da fuoco, ma anche per altri reati quali traffico di droga, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e rapina.

Il coinvolgimento di 17 Paesi e l’impatto dei conflitti

L’operazione ha visto la partecipazione attiva di 17 Paesi, tra cui Armenia, Kirghizistan, Tagikistan, Bulgaria, Ucraina e altri Stati dell’Europa orientale e dei Balcani. Gli investigatori hanno evidenziato come una parte significativa delle armi illegali sequestrate fosse collegata a ex o attuali zone di conflitto, in particolare nei Balcani, nell’Europa orientale e nella regione del Nagorno-Karabakh. Questi arsenali, spesso stoccati durante i conflitti, continuano ad alimentare il traffico illecito di armi a livello internazionale.

Sequestri e arresti: i dettagli dell’operazione

Nel corso delle operazioni, le autorità hanno intercettato 15 persone oggetto di Avvisi o Notice dell’Interpol, tra cui cinque latitanti ricercati a livello internazionale tramite Red notice Interpol. In Bulgaria, sono stati confiscati due autocarri contenenti oltre mille armi di livello militare. Al confine tra Bulgaria e Turchia, sono state sequestrate 73 pistole contraffatte nascoste in un camion. In Armenia, le autorità hanno recuperato o ricevuto volontariamente armi e munizioni dell’era sovietica, mentre in Ucraina sono stati sequestrati due lanciagranate sovietici Type 25.

Materiali sequestrati e collegamenti con altri reati

L’operazione Trigger X non si è limitata al traffico di armi. In Bulgaria sono stati sequestrati 20 gommoni, dichiarati come materassi gonfiabili e destinati a un paese dell’Europa occidentale. Secondo gli inquirenti, il carico sarebbe stato collegato a reti criminali attive nel traffico di migranti e destinato a essere utilizzato per le traversate clandestine della Manica. Tra gli altri materiali sequestrati figurano sostanze stupefacenti come cocaina e marijuana, sigarette contraffatte, prodotti tessili e alimentari non dichiarati.

Il ruolo dell’Unione europea e delle autorità italiane

L’operazione Trigger X è stata condotta nell’ambito del progetto dell’Unione europea I Arms V e del progetto I-Force del Ministero degli affari esteri della Germania, con il sostegno aggiuntivo del Progetto Eu4Fast (European support to strengthen the fight against migrant smuggling and trafficking in human beings in the Western Balkans), finanziato dall’Unione europea. Eu4Fast è un’iniziativa regionale co-finanziata dall’Unione europea e da alcuni Stati membri, tra cui l’Italia, che riveste un ruolo di primo piano attraverso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno. Il personale italiano, altamente specializzato, ha contribuito direttamente alle indagini e all’attuazione del progetto, mettendo a disposizione competenze investigative consolidate.

Un bilancio che evidenzia la portata del fenomeno

I risultati dell’operazione Trigger X hanno messo in luce la persistenza e la gravità del traffico illecito di armi in Europa e Asia Centrale, alimentato anche dagli arsenali residui dei conflitti passati. Le autorità sottolineano come la cooperazione internazionale sia fondamentale per contrastare efficacemente queste reti criminali e prevenire il rischio che armi e materiali pericolosi finiscano nelle mani sbagliate. L’operazione ha inoltre permesso di colpire altri reati correlati, come il traffico di droga, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e la rapina, confermando la stretta interconnessione tra diversi fenomeni criminali.

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