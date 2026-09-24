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È di oltre 490 persone arrestate, 156,9 tonnellate di stupefacenti sequestrate e 18 vittime di tratta liberate il bilancio della maxi operazione “Atlas Nexus” condotta dalle forze dell’ordine internazionali. L’azione, coordinata dalla Polizia federale belga con il supporto di numerose agenzie europee e internazionali, è stata messa in campo per colpire le reti criminali transnazionali attive tra Unione Europea, America Latina e Caraibi, con l’obiettivo di smantellare organizzazioni dedite a traffico di stupefacenti, tratta di esseri umani, traffico di armi da fuoco, frode documentale e reati ambientali.

Un’operazione senza precedenti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione “Atlas Nexus” ha rappresentato la più vasta azione congiunta mai realizzata contro la criminalità organizzata internazionale. L’intervento è stato guidato dalla Polizia federale belga e coordinato dalla piattaforma multidisciplinare europea Empact, con la collaborazione di Frontex, Caricom, Mtcn, Impacs e il sostegno del programma El Paccto 2.0.

Obiettivi e strategie dell’operazione

L’azione si è focalizzata sull’identificazione e lo smantellamento di reti criminali polivalenti, sull’individuazione di obiettivi di grande valore, sul sequestro di beni di provenienza illecita e sull’avvio di nuove indagini. Particolare attenzione è stata posta anche all’individuazione delle frodi documentali associate alle attività criminali. I settori principali coinvolti sono stati il traffico di stupefacenti, la tratta di esseri umani, il traffico di armi da fuoco, la frode documentale e i reati ambientali.

I numeri dell’operazione Atlas Nexus

I risultati ottenuti dalle forze dell’ordine impegnate nell’operazione hanno evidenziato la portata globale dell’intervento. Sono state arrestate oltre 490 persone, liberate e prese in carico 18 vittime di tratta, sequestrate più di 156,9 tonnellate di sostanze stupefacenti, tra cui 37,6 tonnellate di cocaina e 118,6 tonnellate di cannabis. Inoltre, sono state sequestrate 201 armi da fuoco, 3.190 tra munizioni ed esplosivi, 169 immobili, 464 gioielli, 0,83 chili di oro, contanti e criptovalute per 135mila dollari statunitensi. L’operazione ha portato anche al sequestro di 803 animali selvatici e da allevamento, 468 documenti falsificati e un veicolo.

Risultati di rilievo: laboratori e miniere illegali smantellati

Tra le azioni più significative si segnalano lo smantellamento del primo laboratorio di lavorazione della cocaina mai individuato in Irlanda e la chiusura di due miniere d’oro illegali nella Guyana francese. Questi interventi hanno rappresentato un duro colpo alle infrastrutture logistiche delle organizzazioni criminali, impedendo la produzione e la distribuzione di sostanze illecite e la prosecuzione di attività estrattive illegali.

Un’alleanza internazionale contro il crimine

La cooperazione operativa ha coinvolto 34 Paesi e numerosi enti internazionali, tra cui Europol, Interpol, Frontex, Ameripol, Caricom Impacs, Maoc(N) e Rss. Sul campo sono stati impiegati oltre 8.680 agenti, che hanno effettuato controlli e sequestri in porti, aeroporti e snodi stradali, ispezionando centinaia di aeromobili, imbarcazioni, veicoli e container. Nel corso dell’operazione sono stati eseguiti circa 600 mandati di perquisizione.

Il ruolo dei Paesi extraeuropei e dell’Italia

All’operazione hanno aderito anche l’Australia, gli Stati Uniti d’America, il Montenegro, la Norvegia, il Regno Unito, la Serbia, la Bosnia-Erzegovina e la Svizzera, che hanno svolto un ruolo fondamentale nello scambio di informazioni e intelligence, nonché nelle azioni operative. In questa complessa organizzazione internazionale, l’Italia ha avuto un ruolo centrale, finanziando e sostenendo in modo determinante il programma I-CAN (Interpol Cooperation Against ‘Ndrangheta). Questo programma ha consentito di connettere le indagini transcontinentali tra Europa, Africa occidentale e Asia, fornendo l’intelligence decisiva per incrociare i dati e disarticolare le strutture finanziarie e logistiche delle organizzazioni criminali.

Controlli capillari e sequestro di beni illeciti

I controlli e i sequestri hanno interessato numerosi snodi strategici, tra cui porti, aeroporti e principali arterie stradali. Sono stati ispezionati centinaia di aeromobili, imbarcazioni, veicoli e container, mentre le perquisizioni hanno permesso di individuare e sequestrare beni di provenienza illecita, tra cui immobili, gioielli, oro, contanti, criptovalute e animali selvatici e da allevamento. Particolare attenzione è stata riservata anche al contrasto delle frodi documentali, con il sequestro di 468 documenti falsificati.

Un modello di cooperazione internazionale

L’operazione “Atlas Nexus” ha dimostrato l’efficacia della cooperazione internazionale nella lotta alla criminalità organizzata. Il coinvolgimento di 34 Paesi e di numerosi enti e agenzie ha permesso di mettere in campo risorse e competenze diversificate, garantendo un’azione coordinata e incisiva su scala globale. Il ruolo dell’Italia, in particolare, si è rivelato fondamentale per il successo dell’operazione, grazie al sostegno al programma I-CAN e alla capacità di fornire intelligence strategica per le indagini transcontinentali.

Conclusioni

L’operazione “Atlas Nexus” rappresenta un esempio concreto di come la collaborazione tra forze di polizia e agenzie internazionali possa produrre risultati significativi nella lotta alle reti criminali transnazionali. L’imponente dispiegamento di risorse, la varietà dei settori coinvolti e i numerosi risultati ottenuti testimoniano la determinazione delle istituzioni nel contrastare fenomeni come il traffico di stupefacenti, la tratta di esseri umani, il traffico di armi da fuoco, la frode documentale e i reati ambientali. Il successo dell’operazione rafforza la fiducia nella capacità delle forze dell’ordine di cooperare a livello internazionale per garantire la sicurezza dei cittadini e la legalità su scala globale.

IPA