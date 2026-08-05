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È di cinque persone indagate e due centrali del falso smantellate il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri del Nucleo Operativo Antifalsificazione Monetaria di Napoli, con il supporto di Europol. Le misure cautelari sono state applicate alla fine di giugno 2026, su disposizione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lanciano, nell’ambito di un’indagine avviata nel dicembre 2024 e coordinata dalla Procura della Repubblica locale. Gli indagati sono accusati di aver concorso, con più azioni, nella produzione e vendita di valuta contraffatta in Italia e all’estero.

Le indagini e l’operazione Small Tower

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione, denominata “Small Tower”, ha preso il via nel dicembre 2024 grazie all’iniziativa autonoma del N.O.A.M. di Napoli. L’attività investigativa, durata fino al luglio 2025, si è avvalsa sia di tecniche tradizionali sia di strumenti tecnologici avanzati, con l’obiettivo di identificare i produttori e i rivenditori di valuta contraffatta in Euro e in altre valute straniere.

L’indagine ha permesso di identificare in modo completo i membri di un gruppo criminale dedito alla fabbricazione di valuta contraffatta in Euro, Scellini tanzaniani, ugandesi, kenioti, Lek albanesi e Franchi della Comunità finanziaria africana. Il provvedimento cautelare ha riguardato cinque persone: per tre persone residenti nei comuni di Montenerodomo (CH) e Roma sono stati disposti gli arresti domiciliari, mentre per due persone residenti nel comune di Ascoli Piceno è stato imposto l’obbligo di dimora nel comune di residenza.

Le centrali del falso e i sequestri

Nel corso delle indagini, gli investigatori hanno localizzato e smantellato, nel Comune di Montenerodomo (CH), due centrali del falso valutario dedicate alla produzione delle valute contraffatte. Durante le perquisizioni domiciliari e locali, disposte dalla Procura della Repubblica di Lanciano, sono state rinvenute e sequestrate banconote contraffatte, telefoni cellulari, apparati e materiali destinati all’illecita produzione.

L’attività investigativa ha consentito di individuare le rotte internazionali utilizzate dagli indagati per la vendita all’estero della valuta contraffatta. Le banconote venivano spedite in Francia, Finlandia, Germania, Spagna e Polonia tramite plichi postali, mentre le transazioni avvenivano sulla piattaforma di messaggistica istantanea “Telegram”, con pagamenti effettuati in criptovalute retrodatate.

Arresti internazionali e conferme giudiziarie

Nel corso dell’operazione, è stato possibile concorrere all’arresto, in Finlandia, di due acquirenti di valuta contraffatta da parte della polizia locale, oltre al recupero della valuta spedita tramite plichi postali. La Banca d’Italia ha classificato la valuta contraffatta prodotta e venduta dagli indagati in otto distinte classi di contraffazione.

Le decisioni del Tribunale del Riesame

Contro l’ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari di Lanciano, tutti gli indagati hanno presentato ricorso al Tribunale del Riesame di L’Aquila. Il 23 Luglio 2026, il Collegio ha confermato per tutti le contestazioni provvisorie e le misure cautelari adottate, ritenendo fondato il pericolo di reiterazione del reato, ossia il rischio che gli stessi possano, sfruttando l’esperienza maturata, allestire una nuova stamperia clandestina.

IPA