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È di sei arresti e numerosi capi d’imputazione per traffico e spaccio di droga il bilancio di una vasta operazione condotta dai Carabinieri a Gioia Tauro e nei comuni limitrofi. L’operazione, denominata “Smile”, è stata eseguita su ordinanza del GIP di Palmi e ha colpito una radicata rete criminale dedita allo smercio di cocaina, hashish e marijuana, con l’aggravante di episodi di estorsione e minacce per il recupero dei crediti insoluti.

Operazione “Smile”: i dettagli dell’indagine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione “Smile” ha visto impegnati i militari della Compagnia di Gioia Tauro (RC), con il supporto delle Compagnie di Rende (CS) e Taurianova (RC), oltre allo Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria”. L’ordinanza di custodia cautelare è stata eseguita nei confronti di sei soggetti – quattro cittadini italiani e due stranieri – residenti a Rosarno, Taurianova e Rose (CS).

Il provvedimento, emesso dal GIP del Tribunale di Palmi su richiesta della locale Procura della Repubblica, diretta dal Dott. Emanuele Crescenti, ha portato a due misure in carcere per i promotori dell’attività illecita, padre e figlio, e a quattro arresti domiciliari per gli altri componenti, coinvolti nella logistica e nello smercio al dettaglio. Altri cinque soggetti sono stati deferiti in stato di libertà, tra cui uno rimpatriato nel proprio Paese d’origine lo scorso febbraio.

La “filiera” della droga: modalità operative e linguaggio in codice

L’indagine, coordinata dal Dott. Santo Melidona, Procuratore Aggiunto della Procura di Palmi, ha permesso di ricostruire una vera e propria “filiera” dello spaccio di stupefacenti attiva a Rosarno e nei comuni vicini. Il principale indagato, con l’aiuto costante del padre, riusciva a recuperare e smerciare droga con rapidità, occultando la sostanza in nascondigli improvvisati come la tazza del bagno o dietro una pianta sul balcone. Le consegne avvenivano direttamente sotto casa degli acquirenti o in luoghi pubblici come uffici postali e piazze cittadine.

Per mascherare le conversazioni relative allo spaccio, gli indagati utilizzavano un linguaggio criptico: la droga veniva richiesta come “sigarette”, “caffè” o “vino”, a seconda della tipologia e della quantità desiderata. Gli investigatori sono riusciti a decifrare questo codice, documentando la sistematicità degli scambi illeciti.

Numeri dell’indagine: sequestri, arresti e capi d’imputazione

Nel corso delle indagini, i Carabinieri hanno effettuato numerosi interventi sul campo, sequestrando sostanze stupefacenti in 11 distinte occasioni e procedendo all’arresto in flagranza di due soggetti. Il GIP ha contestato 225 capi d’imputazione relativi a singole cessioni e detenzioni di stupefacenti, mentre sono stati documentati oltre 260 episodi di spaccio. Il volume d’affari della rete era tale che i pagamenti avvenivano sia in contanti sia tramite bonifici bancari e ricariche su carte Postepay, spesso intestate a prestanome o a familiari degli acquirenti, per un totale di migliaia di euro.

Estorsioni e minacce: il lato oscuro della rete criminale

L’aspetto più inquietante emerso dalle indagini riguarda le modalità violente utilizzate per il recupero dei crediti insoluti. Gli investigatori hanno documentato un clima di terrore, culminato in un grave episodio di estorsione che ha costretto un debitore a consegnare il proprio smartphone, del valore di circa 600 euro, come pagamento forzoso. I vertici della rete non esitavano a esercitare pressioni psicologiche e minacce di morte esplicite, arrivando a coinvolgere anche gli affetti familiari delle vittime per costringerle a saldare i debiti di droga.

Le intercettazioni hanno restituito la brutalità delle minacce rivolte ai clienti insolventi: “Stasera ci devi dare i soldi sennò ti ammazziamo di botte […] e può venire anche il Padre Eterno… voglio i soldi stasera e basta!”. Queste frasi, captate dagli investigatori, testimoniano la caratura criminale degli indagati e il clima di paura instaurato nella comunità.