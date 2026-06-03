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È di 12 soggetti raggiunti da misure cautelari il bilancio di una vasta operazione dei Carabinieri contro una rete dedita ad associazione per delinquere e traffico di sostanze stupefacenti a Genova. Il blitz, eseguito nella notte del 3 giugno, è stato disposto dal Tribunale su richiesta della Procura Distrettuale, dopo mesi di indagini che hanno permesso di ricostruire ruoli, movimenti e modalità operative del gruppo criminale, composto da cittadini albanesi e italiani.

L’operazione “Speranza”: i dettagli dell’indagine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’attività investigativa, denominata “Speranza”, ha preso il via nell’aprile 2025. Il nome dell’operazione deriva dal termine in lingua albanese “spirancë”, usato dagli indagati per indicare in modo criptico i panetti di cocaina. Gli inquirenti hanno raccolto numerosi elementi probatori che hanno permesso di ricostruire la struttura dell’organizzazione e i ruoli ricoperti dai vari membri, tutti di nazionalità albanese e italiana.

La struttura e il modus operandi del gruppo

L’indagine ha permesso di accertare che i soggetti coinvolti importavano sostanze stupefacenti da altre zone del Nord Italia, in particolare cocaina, hashish e marijuana, per poi distribuirle al dettaglio nel capoluogo ligure. Il gruppo era ben organizzato: due promotori si occupavano dell’approvvigionamento e della suddivisione dei compiti, altri membri gestivano la custodia e il confezionamento delle dosi, mentre altri ancora si dedicavano allo spaccio al dettaglio sul territorio.

Nel corso dell’attività investigativa sono state documentate circa 10.000 cessioni di stupefacente a clienti abituali e occasionali, avvenute durante l’intera giornata. Particolare attenzione veniva posta alle modalità di detenzione e occultamento della droga: in un caso, dopo l’arrivo di un consistente quantitativo di cocaina, la sostanza è stata nascosta in diversi punti di un’abitazione, tra cui il frigorifero, i cuscini del divano e sotto il tavolo della cucina.

Il giro d’affari e i compensi agli affiliati

Dalle intercettazioni è emerso che un panetto di cocaina da 1 kg veniva acquistato all’ingrosso a 22.000 euro e rivenduto al dettaglio in circa 20 giorni, generando un ricavo di circa 80.000 euro. Ogni dose da mezzo grammo era venduta a 40 euro. I due promotori albanesi dell’associazione percepivano mensilmente circa 30.000 euro, mentre agli altri membri incaricati dello spaccio veniva riconosciuto uno “stipendio” compreso tra 3.000 e 6.000 euro.

Durante l’indagine sono stati arrestati in flagranza di reato 14 soggetti e sequestrati circa 32 chili di droga (tra cocaina, hashish, cannabis e marijuana), oltre a 14.865 euro ritenuti provento dell’attività illecita. Nonostante questi arresti, l’organizzazione ha continuato ad operare, cambiando i luoghi di custodia della droga e inserendo nuovi membri, a conferma della solidità e della capacità di adattamento del gruppo. L’associazione si occupava anche delle spese legali degli arrestati.

L’esecuzione delle misure cautelari e i nuovi sequestri

Nel corso delle perquisizioni effettuate durante l’esecuzione del provvedimento cautelare, i Carabinieri di Genova hanno rinvenuto e sequestrato 46 grammi di cocaina, 210 grammi di hashish, oltre 15.000 euro in contanti, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.