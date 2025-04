Operazione straordinaria a Palermo, raffica di multe e 111 denunce: furti, abusi edilizi ed edifici invasi

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 111 persone deferite e numerose sanzioni il bilancio di un’operazione straordinaria condotta dai Carabinieri a Palermo. L’intervento, avvenuto nel quartiere Montepellegrino, è stato finalizzato alla prevenzione e al contrasto dell’illegalità diffusa.

Controlli e verifiche nel quartiere

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, decine di militari della Compagnia San Lorenzo, supportati dai colleghi della Compagnia cittadina Piazza Verdi, del Nucleo Radiomobile e del Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia, hanno setacciato le vie del quartiere. In collaborazione con i tecnici verificatori dell’Enel, è stato controllato un complesso residenziale in via Brigata Aosta.

Risultati dell’operazione

Le verifiche hanno portato al deferimento di 111 persone accusate di vari reati, tra cui furto di energia elettrica, invasione di edifici, guida senza patente con infrazione reiterata nel biennio, esercizio abusivo quale parcheggiatore e furto aggravato di generi alimentari in un supermercato. Inoltre, grazie al fiuto del pastore tedesco Ron, è stato rinvenuto un panetto di hashish di 70 grammi abilmente occultato in un deposito.

Identificazioni e sanzioni

Nel complesso, sono state identificate 269 persone, controllati 94 veicoli, effettuate 12 perquisizioni e segnalate 4 persone alla Prefettura di Palermo come assuntrici di sostanze stupefacenti. Sono state elevate 50 sanzioni al Codice della Strada per un totale di 49.000 euro, con infrazioni che includono guida senza patente, omesse revisioni, mancate coperture assicurative e mancato uso delle cinture di sicurezza.

Proseguimento delle attività

Le attività di controllo nel quartiere continueranno nei prossimi giorni e settimane, con l’obiettivo di prevenire e contrastare i fenomeni di criminalità diffusa e il degrado urbano. È importante sottolineare che gli indagati sono attualmente solo indiziati di delitto e la loro posizione sarà valutata dall’Autorità Giudiziaria nel corso del processo.

Fonte foto: IPA