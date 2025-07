Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di tre arresti il bilancio di un’operazione internazionale condotta in Albania per la cattura di latitanti di elevato spessore. L’operazione, parte del progetto Wanted, è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra le autorità locali e le forze dell’ordine italiane. I latitanti erano ricercati per il loro coinvolgimento in un’organizzazione criminale dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti.

La collaborazione internazionale

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata condotta in stretta collaborazione con le autorità albanesi. Gli agenti del Servizio centrale operativo (Sco), della Squadra mobile e della Sezione investigativa del Servizio centrale operativo (Sisco) dell’Aquila hanno svolto un ruolo cruciale nella ricostruzione del percorso di latitanza dei tre individui. La cooperazione è stata ulteriormente facilitata dall’intervento dell’ufficio dell’Esperto per la sicurezza in Albania della Direzione centrale della Polizia criminale e dal Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia (Scip).

La fuga e la cattura

I tre latitanti erano riusciti a sfuggire alla cattura durante un’operazione condotta dai poliziotti aquilani contro un’organizzazione criminale. Durante quell’operazione, gli investigatori avevano eseguito 38 misure cautelari, di cui 29 in carcere, sei agli arresti domiciliari e tre obblighi di dimora. La loro fuga è stata interrotta grazie all’attivazione della sede centrale di Interpol, che ha permesso al Dipartimento di Polizia criminale albanese di portare a termine l’operazione.

Il progetto Wanted

Il progetto Wanted è un’iniziativa volta alla ricerca e alla cattura di latitanti di elevato spessore. Questo progetto si avvale della cooperazione internazionale per garantire che i criminali ricercati non possano sfuggire alla giustizia semplicemente attraversando i confini nazionali. L’operazione in Albania rappresenta un esempio di come la collaborazione tra le forze dell’ordine di diversi paesi possa portare a risultati significativi nella lotta contro il crimine organizzato.

IPA