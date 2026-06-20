Operazione "Zoccolo duro" a Catania, il video del sequestro di 23 cavalli: inflitte multe per 50mila euro
Operazione "Zoccolo duro": 23 cavalli sequestrati, 7 denunce e sanzioni per oltre 50mila euro a Catania.
Sette persone denunciate, 23 cavalli e farmaci dopanti sequestrati e comminate sanzioni per oltre 50mila euro: è il bilancio dell’operazione della polizia di Catania denominata “Zoccolo duro” contro il maltrattamento di animali e le corse clandestine che ha portato all’identificazione di 57 persone, oltre 30 delle quali pregiudicate. Nei controlli di 19 stalle abusive in diversi rioni della città sono stati impegnati 50 poliziotti e personale dell’Azienda sanitaria provinciale. I veterinari hanno accertato che tutti gli equidi controllati erano detenuti in luoghi incompatibili con la loro natura, in locali privi di areazione e in spazi angusti, e che alcuni di essi erano anche malnutriti. Molte delle stalle erano già state ispezionate dalla polizia, ma nessuno dei proprietari ha dato seguito all’intimidazione di traferire i cavalli in luoghi idonei e in aziende autorizzate.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.