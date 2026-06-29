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Un arresto e otto denunce, questo il bilancio dei controlli straordinari condotti dalla Polizia di Stato nel fine settimana in provincia di Savona. Le operazioni sono state effettuate per prevenire reati contro il patrimonio, criminalità diffusa e spaccio di sostanze stupefacenti, con particolare attenzione alle aree turistiche maggiormente frequentate.

L’operazione a Savona

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nel corso dell’ultimo fine settimana le Volanti della Questura di Savona e del Commissariato di P.S. di Alassio, supportate dal Reparto Prevenzione Crimine “Liguria” di Genova, hanno intensificato la loro presenza sul territorio. L’attività si è concentrata soprattutto nelle aree più esposte all’afflusso turistico, considerate particolarmente sensibili durante il periodo estivo.

Nel dettaglio, sono state identificate circa 400 persone e controllati oltre 120 veicoli nell’arco di pochi giorni. I servizi ordinari sono stati affiancati da interventi straordinari, con particolare attenzione ai centri cittadini di Albenga, Alassio e nei comuni limitrofi, dove si è cercato di prevenire e contrastare reati contro il patrimonio e spaccio, oltre a effettuare controlli amministrativi presso esercizi pubblici.

Una donna arrestata per violenza e resistenza

Nel corso delle attività, a Savona una donna è stata arrestata per violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale, evasione e lesioni personali aggravate. La stessa persona è stata anche deferita in stato di libertà per tentato furto. L’episodio ha richiesto l’intervento tempestivo degli agenti, che hanno proceduto all’arresto dopo aver accertato la gravità dei fatti contestati.

Oltre all’arresto, otto persone sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria per diversi reati. Tra queste, un uomo è stato denunciato per furto aggravato e danneggiamento aggravato dopo essersi introdotto, forzando la serratura, in uno stabilimento balneare di Savona e aver sottratto un monopattino. Grazie alle immagini della videosorveglianza, gli agenti sono riusciti a ricostruire l’accaduto e a rintracciare il responsabile pochi minuti dopo, mentre tentava la fuga. Il monopattino è stato restituito al legittimo proprietario.

Rissa sedata in Piazza Mameli

Nella serata di ieri, le Volanti sono intervenute in Piazza Mameli per sedare una lite che si è trasformata in una rissa. Al termine degli accertamenti, tre uomini, di età compresa tra 21 e 28 anni, sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria.

L’episodio ha richiesto un rapido intervento per evitare conseguenze più gravi e garantire la sicurezza dei presenti.

Altre denunce e controlli amministrativi

Le altre denunce hanno riguardato episodi di furto e ubriachezza alla guida, emersi durante i controlli ordinari e gli interventi richiesti tramite il numero di emergenza 1 1 2 NUE.

Parallelamente, il personale della Polizia Amministrativa ha effettuato verifiche presso alcuni esercizi commerciali di Alassio, nell’ambito delle attività di prevenzione e controllo amministrativo.

Attività di sicurezza anche in mare

I servizi straordinari hanno interessato anche il tratto di mare antistante la costa. Nella giornata di ieri, le moto d’acqua della Polizia di Stato hanno garantito la sicurezza durante una manifestazione sportiva di nuoto in acque libere alla Marina di Loano. Gli agenti sono inoltre intervenuti per rimuovere attrezzature da pesca illegali che rappresentavano un pericolo per la navigazione.

Proseguono le attività di prevenzione

L’attività di prevenzione e controllo del territorio, sia a terra che in mare, continuerà nelle prossime settimane con l’obiettivo di assicurare un’estate tranquilla ai residenti e ai numerosi turisti che frequentano il territorio di Savona.

IPA