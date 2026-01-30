Opposizione fa saltare conferenza Casapound alla Camera sulla Remigrazione tra Bella Ciao e Fischia il Vento

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Tutte le conferenze stampa alla Camera dei Deputati sono state annullate “per questioni di ordine pubblico”. Questa la decisione della presidenza della stessa Camera dopo l’occupazione dei gruppi di opposizione della sala conferenze di Montecitorio. La protesta, alimentata con cori di Fischia il Vento e Bella Ciao, ha avuto il fine di impedire che si svolgesse l’iniziativa, prevista per le 11,30, sul lancio della raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare ‘Remigrazione e riconquista‘, promossa da Casapound, Fronte Skinheads, Rete dei Patrioti e Brescia ai Bresciani. Il deputato leghista Domenico Furgiuele aveva ‘offerto’ per tale evento la sala destinata a Montecitorio alle conferenze stampa.

Camera, salta la conferenza di Casapound sulla “Remigrazione”

“Abbiamo occupato la sala stampa della Camera: qui i fascisti e i nazisti non entrano”, ha scritto sui social Matteo Orfini del Pd, a occupazione avvenuta.

Al deputato della Lega Domenico Furgiuele è stato chiesto dai cronisti se ha intenzione di riconvocare la conferenza stampa sulla remigrazione. “Vediamo, penso proprio di sì”, la replica del parlamentare che ha anche risposto a una domanda su Vannacci: “Se uscirò dalla Lega per andare con Roberto? Vannacci è uscito? Non mi pare e non credo che succederà. E Salvini non mi ha chiamato”, ha aggiunto.

ANSA

Furgiuele è anche stato intervistato da Radio Radicale. “Il parlamentare – ha spiegato – viene contattato da cittadini onesti che presentano una proposta di legge. Io da dipendente del cittadino ho condiviso l’iniziativa e poi ho usato una mia prerogativa, cioè prenotare una sala stampa per presentare questa proposta di legge”.

“Torneremo in Parlamento con centinaia di miglia di firme per la nostra proposta di legge sulla remigrazione”, ha inoltre annunciato Luca Marsella di Casapound.

Deputati di Pd, M5S e AVS cantano Bella Ciao e Fischia il Vento

Un gruppo di deputati di Pd, M5s e Avs ha occupato la sala stampa della Camera per far saltare la raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare ‘Remigrazione e riconquista‘.

Ieri le opposizioni avevano fatto capire che avrebbero agito per ostacolare l’iniziativa e per “impedire l’ingresso di nazisti nel palazzo”. Fra i deputati di opposizione presenti alla mobilitazione ci sono stati per il M5s Riccardo Ricciardi e Francesco Silvestri, per il Pd Gianni Cuperlo, Arturo Scotto, Marco Sarracino, Matteo Orfini e Filippo Sensi, per Avs Filiberto Zaratti, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. Tutti gli esponenti di opposizione hanno sventolato la Costituzione

Il presidente Fontana chiude per “motivi di ordine pubblico”

Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha deciso di chiudere Montecitorio a chi non è un deputato: “Per motivi di ordine pubblico, nessun deputato oggi può portare ospiti alla Camera, quindi abbiamo comunicato all’onorevole Furgiuele che non entrano ospiti e non entreranno per nessuno”, ha riferito una dirigente dopo il caos in sala stampa.

Cosa vuol dire Remigrazione

La parola “remigrazione” ha fatto le sue prime apparizioni nei media nel 2024, nel resoconto delle dichiarazioni dell’estrema destra austriaca e tedesca.

All’inizio del 2025 il vocabolo è stato utilizzato dall’esponente leghista Alessandro Corbetta che in un messaggio social ha scritto che “in Italia, come già si fa in Germania e in altri Paesi europei, è fondamentale iniziare a discutere seriamente di remigrazione, ovvero il rimpatrio dei clandestini e dei criminali nei Paesi di origine, ma anche di quegli stranieri che scelgono deliberatamente di non volersi integrare”.

La “remigrazione” è dunque una parola usata dalla destra radicale in merito a una strategia di rimpatrio. Da un punto di vista linguistico, come spiegato dal quotidiano “L’Avvenire”, l’aggiunta del prefisso “re-” a “”migrazione” indica “il ripetersi di un’azione in senso contrario”.

L’arrivo del neologismo nella nostra lingua è avvenuto attraverso l’italianizzazione della parola inglese “remigration”, cioè, alla lettera, “migrazione indietro”, ma il cui significato corrisponde, in realtà, a «ritorno forzato in patria».

Casapound e il caso dello sgombero

CasaPound, di recente, è stata al centro della cronaca anche per il possibile sgombero del suo quartier generale, che si trova nel palazzo di via Napoleone III, all’Esquilino, a Roma.

Il ministro Piantendosi lo scorso dicembre aveva dichiarato che lo sgombero avrebbe potuto avvenire “quanto prima”. Per ora non è ancora stato effettuato.