Ora legale 2026, il cambio dell'ora non verrà abolito ma reso permanente: risparmiati in bolletta 2,3 miliardi

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Il cambio dell’ora non piace quasi a nessuno, soprattutto quando le lancette devono essere spostate in avanti e si perde un’ora di sonno come con l’ora legale. Nel tempo si sono susseguite diverse proposte di abolizione, tenendo conto soprattutto degli effetti negativi per l’integrità della salute. L’84% dei cittadini europei è a favore dell’abolizione e anche in Italia è stato avviato l’iter parlamentare per rendere l’ora legale permanente. Dietro ci sarebbero benefici economici e ambientali.

Addio al cambio dell’ora

L’ora legale 2026 sposta le lancette in avanti nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo. Mancano ormai pochi giorni ed è tornato il dibattito sulla necessità, i benefici e l’impatto di mantenere il cambio dell’ora ogni sei mesi. La X Commissione della Camera ha approvato un’indagine conoscitiva in merito all’introduzione dell’ora legale permanente in Italia.

L’obiettivo è, come si legge, di analizzare gli effetti dell’abolizione del cambio semestrale dell’ora e la scelta dell’ora legale, ovvero l’ora artificiale, come orario permanente per il territorio nazionale.

Dati alla mano, nel tempo il cambio dell’ora ha permesso di risparmiare milioni di euro in bolletta per le famiglie e le imprese. Ma l’impatto economico è difficile da quantificare per quanto riguarda invece il settore della ristorazione e del turismo, che vive positivamente l’allungamento delle giornate nella stagione più calda. È invece da valutare l’impatto ambientale del minor consumo di energia, grazie allo sfruttamento di quella naturale.

I benefici economici e ambientali

L’Unione Europea ci pensa dal 2018, quando è stata abolita l’obbligatorietà del cambio dell’ora. Sono infatti stati condotti studi, indagini e sondaggi per capire cosa ne pensassero i cittadini. L’84% si è espresso a favore dell’abolizione, così ogni singolo Paese in Unione Europea ora può decidere se mantenere il cambio dell’ora o se rendere permanente l’ora solare o legale.

L’iter si è fermato per colpa della pandemia e di divisioni tra i Paesi, che ancora oggi decidono in autonomia e a macchia di leopardo. Da che parte stanno i dati? Quelli raccolti a livello europeo e sul territorio italiano rispondono alla domanda del piano energetico.

In generale la risposta è che si risparmia in kilowattora e quindi in miliardi ogni anno. In Italia, secondo i dati forniti da Terna, tra il 2004 e il 2025 l’ora legale ha permesso di consumare oltre 12 miliardi di kilowattora in meno. Un risparmio di circa 2,3 miliardi di euro per famiglie e imprese. Un dato che non resta sul piano economico, ma si sposta anche su quello ambientale. Infatti il minor consumo di energia permette una riduzione annua delle emissioni di CO2, stimata intorno alle 160.000-200.000 tonnellate.

L’iter per l’abolizione del cambio dell’ora

Prima l’indagine conoscitiva, poi la valutazione di una fase sperimentale e infine l’adozione in maniera permanente dell’ora solare o legale. Si apre così l’iter per l’abolizione del cambio dell’ora, che dovrà confrontare diversi modelli di applicazione di orario solare o legale e le ricadute socio-economiche di una possibile abolizione.

Il prossimo passo saranno quindi le audizioni degli esperti, la presentazione di studi, ricerche e dati sugli effetti dell’ora legale permanente. Sono chiamate a rispondere anche le associazioni di categoria, le associazioni dei consumatori e tutti gli esperti del settore provenienti dal mondo accademico. Entro il prossimo 30 giugno l’indagine conoscitiva si concluderà.

Il passaggio successivo potrebbe quindi essere una fase di sperimentazione, un anno o più di ora solare o legale permanente per confermare i dati e decidere se approvare in maniera definitiva l’addio al cambio dell’ora ogni sei mesi.