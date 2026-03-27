Ora legale 2026 torna domenica 29 marzo, spostare le lancette aiuta a risparmiare in bolletta: quanto conviene

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Scatta l’ora legale e arriva il giorno dell’anno in cui si dorme un’ora in meno. Il cambio dell’ora è in programma nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo, quando lancette si sposteranno dalle 2 alle 3. Un appuntamento stagionale sempre più dibattuto negli ultimi anni tra chi sottolinea il risparmio in termini ambientali e di bollette e chi sostiene l’impatto trascurabile sul consumo dell’energia.

Il cambio dell’ora

Con un giorno di anticipo rispetto al 2025, il passaggio all’ora legale 2026 permetterà di allungare le giornate e sfruttare più ore di sole, con benefici sulle bollette e sull’ambiente grazie a un minore ricorso della luce artificiale.

Il cambio dell’ora consentirà di risparmiare su consumi e costi almeno fino all’ultima domenica di ottobre, che cadrà il 25, quando si tornerà nuovamente all’ora solare.

Ora legale: il risparmio sul consumo energia

L’alternanza tra i 5 mesi di ora solare e i 7 mesi di ora legale, pensata in origine in periodi bellici, può essere utile anche in scenari di crisi energetica, come quella scatenata dalla guerra in Iran.

Introdotta per la prima volta in Italia nel 1916, per tagliare i costi in epoca di crisi durante la Prima Guerra Mondiale, l’ora legale è stata abolita e ripristinata in diverse occasioni, anche nel secondo conflitto globale, fino all’adozione definitiva per legge nel 1966.

Secondo i dati riportati di Terna, la controllata del ministero dell’Economia che gestisce la rete di trasmissione nazionale, l’ora legale porterà a consumare circa 302 milioni di kWh in meno, pari al fabbisogno medio annuo di 115 mila famiglie, per un risparmio di circa 80 milioni di euro.

Minor consumo di elettricità che consentirà una riduzione di 142 mila tonnellate di emissioni di anidride carbonica.

Da quanto emerge nel report, dal 2004 al 2025 l’ora legale ha permesso di tagliare oltre 12 miliardi di kWh di elettricità e risparmiare 2,3 miliardi di euro.

Il dibattito per l’abolizione del cambio

Sostenuta da una consultazione pubblica di 4,6 milioni di persone per l’84% favorevoli allo stop al cambio stagionale, la Commissione europea aveva presentato nel 2018 una proposta di direttiva per l’abolizione del passaggio di ora, portando a sostegno anche studi che evidenziano ripercussioni sulla salute psico-fisica causati dagli effetti del cambio dell’ora sull’alternanza sonno-veglia.

A febbraio 2025, Bruxelles aveva inserito in una bozza del programma di lavoro il ritiro dell’iniziativa, alla luce delle scarse possibilità di un punto d’incontro tra i Paesi mediterranei, che possono sfruttare più luce solare, e quelli del Nord tendenzialmente contrari al cambio dell’ora.

Per verificare la possibilità di mantenere l’ora legale per tutto l’anno, il parlamento italiano ha avviato un’analisi dal titolo Indagine conoscitiva sull’impatto dell’ora legale permanente sul territorio nazionale: effetti e ricadute sui settori, che dovrebbe concludersi entro giugno 2026.

Secondo quanto si legge nel documento, infatti, lasciare l’ora legale dovrebbe portare a un risparmio annuo di 720 milioni di kilowattora e circa 180 milioni di euro, riducendo allo stesso tempo le emissioni di anidride carbonica di 200mila tonnellate l’anno.