Ora legale, fino a 80 milioni di risparmi per minori consumi nel 2026: gli effetti se diventasse permanente

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Alle due di notte le lancette degli orologi in Italia si sono spostate avanti di 60 minuti per il ritorno dell’ora legale. Secondo le analisi di Terna, società che gestisce la rete elettrica di trasmissione nazionale, il nuovo orario comporterà un risparmio di circa 80 milioni di euro, grazie a un minor consumo di energia elettrica. Effetti benefici ci saranno anche sull’ambiente.

Il risparmio con l’ora legale

L’orario di primavera-estate rimarrà in vigore fino domenica 25 ottobre, con il ritorno all’ora solare.

Terna ha calcolato che il ritorno all’ora legale porterà a un minor consumo di energia elettrica di circa 302 milioni di kWh, che equivalgono al fabbisogno medio annuo di 115 mila famiglie.

La diminuzione dei consumi si tradurrà anche in un vantaggio per l’ambiente, determinando una riduzione delle emissioni di anidride carbonica pari a 142 mila tonnellate di CO2.

Il beneficio economico stimato in 80 milioni di euro per il periodo di ora legale nel 2026 è calcolato considerando un costo medio del kilowattora pari a 26,63 centesimi di euro (al lordo delle imposte) per il “cliente domestico tipo in tutela”, secondo i dati Arera relativi al primo trimestre dell’anno.

In questi anni, l’effetto dell’ora legale è stato significativo: dal 2004 al 2025, secondo l’analisi della società guidata da Giuseppina Di Foggia, il minor consumo complessivo di energia elettrica è stato superiore a 12 miliardi di kWh, con un risparmio economico per i cittadini pari a circa 2,3 miliardi di euro.

Il nodo dei condizionatori

Seppure è vero che si accendono meno lampadine, in estate c’è il problema dei climatizzatori e dei condizionatori, il cui utilizzo nelle ore più calde porta anche a blackout.

Con il cambiamento climatico, l’uso di questi strumenti sta diventando sempre più alto facendo aumentare i consumi e con effetti negativi sull’ambiente.

Come riporta La Repubblica, un’analisi di Pulsee ha mostrato che nei mesi più caldi aumentano del 30% i consumi legati alla climatizzazione e del 10% quelli dovuti alla refrigerazione degli alimenti.

La compagnia ha però aggiunto che l’ora legale comporta un risparmio su altri tipi di consumi, soprattutto quelli alla voce “illuminazione ed elettronica” (-34%) e allo stand by in quanto, passando più tempo fuori casa, i dispositivi elettronici restano spenti più a lungo e staccati dalle prese di corrente, abbattendo il loro consumo passivo.

Gli effetti del cambio dell’ora sulla salute

Il cambio dell’ora, due volte all’anno, ha effetti anche sulla salute che i medici paragonano a un lieve jet-lag.

Si può avvertire stanchezza, irritabilità, difficoltà a dormire e un aumento dello stress. A risentire dell’ora in più o in meno di sonno può essere anche l’umore, con piccoli cali che variano da persona a persona.

In generale, nelle persone sane, questi effetti scompaiono nel giro di tre o quattro giorni. Chi risente maggiormente dei disagi del cambio dell’ora sono gli individui che soffrono di disturbi del sonno pregressi o altre patologie e coloro che lavorano con turni.

Per avvertire meno i fastidi del ritorno all’ora legale, si può anticipare gradualmente gli orari dei pasti e della buonanotte, anche solo di 15 minuti; trascorrere più tempo all’aria aperta per sincronizzarsi con la nuova luce e praticare regolarmente attività fisica che favorisce un riassetto più rapido dell’orologio biologico.

Se l’ora legale diventasse permanente non si avrebbero gli effetti sulla salute e ci potrebbero essere dei risparmi anche di tipo economico e ambientale sui costi delle bollette e sulle emissioni di CO2.