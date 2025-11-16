Ora legale tutto l’anno, in Italia al via l’iter per renderla permanente: si risparmierebbe più di 2 miliardi

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Sono più di 300mila le firme depositate dai cittadini d’Italia per chiedere al Governo di rendere l’ora legale permanente tutto l’anno. La proposta è sostenuta dalla Società Italiana di Medicina Ambientale, dall’associazione Consumerismo No profit e dal deputato della Lega Andrea Barabotti. Approdata alla Camera l’indagine conoscitiva con il fine di avviare l’iter di abolizione del cambio dell’ora.

I cittadini voglio l’ora legale tutto l’anno

Promotori della campagna per l’ora legale permanente sono la Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima), e l’associazione Consumerismo No profit.

Tra i fautori dell’iniziativa, che ha raccolto la firma di 325mila cittadini, anche il deputato della Lega Andrea Barabotti.

IPA Il deputato della Lega Andrea Barabotti, tra i promotori dell’iniziativa

I promotori chiedono che si attui una proposta direttiva del Parlamento europeo risalente all’anno 2019.

All’epoca, la Commissione Ue rispose all’appello dell’84% dei cittadini che, in una consultazione pubblica, si espressero a favore dell’abolizione del cambio dell’ora.

Al via in Italia l’iter per renderla permanente

Nell’ottobre 2025, il premier spagnolo Pedro Sánchez ha ottenuto che il tema venisse inserito nell’ordine del giorno del Consiglio Ue.

Pur riconoscendone la non priorità, il commissario europeo all’Energia Dan Jørgensen ha affermato che verrà avviato un nuovo studio.

Tornando all’Italia, grazie alla raccolta firme, alla Camera sarà avviata un’indagine conoscitiva.

L’indagine sarà avviata lunedì 17 novembre, con l’obiettivo di far partire un iter parlamentare per l’abolizione del cambio dell’ora.

In caso di approvazione, entro il 30 giugno 2026, si potrebbe arrivare a una vera proposta normativa sull’ora legale permanente.

I vantaggi di mantenere l’ora legale

La Sima sottolinea i disturbi psicofisici causati dal cambio dell’ora che “altera il ritmo circadiano”, con influenze negative su sonno, umore, concentrazione, frequenza cardiaca e pressione arteriosa.

L’ora legale permanente, con le maggiori ore di luce serale, favorirebbe inoltre il commercio, le attività di ristorazione e quelle turistiche.

Svantaggiata ne sarebbe, invece, la criminalità, che gode del favore delle tenebre e, con l’ora solare, ha più ore a propria disposizione.

Tra i vantaggi dell’addio al cambio dell’ora anche un ingente risparmio nella bolletta della luce.

I promotori dell’iniziativa ricordano che, tra il 2004 e il 2025, si stima un risparmio pari a 2,3 miliardi di euro nei periodi in cui vige l’ora legale.

Infine, il risparmio ambientale, con una riduzione delle emissioni annuali fino a 200 mila tonnellate di Co2.