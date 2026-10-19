Ora solare 2026, quando si sposta l'orologio, cosa cambia per il sonno e perché farà buio prima

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Sta per scattare l’ora solare 2026. Nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre bisognerà spostare le lancette dell’orologio indietro di un’ora. Si dormirà un’ora in più, le giornate sembreranno più corte e ci saranno più ore di buio. L’ora legale tornerà nel 2027, nella notte tra il 27 e il 28 marzo.

Quando torna l’ora solare 2026 e come spostare le lancette

Il passaggio ufficiale dall’ora solare all’ora legale scatterà nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre.

Smartphone, tablet e computer si aggiorneranno in maniera automatica, mentre gli orologi analogici dovranno essere regolati manualmente: le lancette dovranno essere spostate indietro di un’ora, dalle 3 alle 2.

Lo scopo principale dell’introduzione del passaggio dall’ora legale all’ora solare, e viceversa, è quello di sfruttare al massimo le ore di luce naturale, con potenziale risparmio anche economico.

Con il passaggio all’ora solare, il sole tornerà a sorgere un’ora prima ma le giornate appariranno più corte e farà buio “prima”.

Cosa cambia per il sonno con l’ora solare 2026

Il cambio dell’ora ha ripercussioni anche sul sonno.

Come spiegato dalla dottoressa Carolina Lombardi, specialista in Medicina del Sonno di Auxologico, tale cambiamento “disturba il sonno e la concentrazione”, oltre ad avere “effetti sul cuore e sull’umore”.

L’uniformità dei ritmi circadiani fisiologici (ritmi caratterizzati da un periodo di circa 24 ore) e il rispetto di tempistiche coerenti con il ritmo ambientale (con l’alternarsi naturale della luce e del buio) sono ideali per il corpo umano. Il nostro organismo, infatti, è progettato per seguire questi ritmi e ogni variazione, anche di una sola ora, può influenzare la secrezione di ormoni e la qualità del sonno e della veglia.

Ora solare e legale, le differenze tra i vari continenti

In Europa, come già detto, il passaggio dall’ora legale all’ora solare 2026 avverrà nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre.

Negli Usa, invece, l’ora solare 2026 scatterà nella notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre.

Giappone e Cina hanno deciso di non cambiare. L’11 aprile 1952, con la legge numero 84 firmata dall’imperatore Hirohito e dal primo ministro Shigeru Yoshida, il Giappone ha infatti abolito definitivamente l’ora legale. In Cina, la decisione di sospendere l’ora legale risale al 1992.

Stando ai dati forniti da Timeanddate, nel 2026 sono 70 i Paesi e territori in cui almeno una località osserva il cambio stagionale, mentre sono 178 quelli in cui non è applicato.

In Europa nel 2018 una consultazione pubblica organizzata dalla Commissione europea, a cui hanno partecipato 4,6 milioni di persone, ha dato un risultato netto: l’84% dei partecipanti si è dichiarato favorevole all’eliminazione del cambio stagionale.

Nel marzo 2019 il Parlamento europeo ha poi approvato l’abolizione, ipotizzando il 2021 come anno della svolta, ma il progetto è rimasto fermo al Consiglio dell’Unione europea perché gli Stati membri non hanno trovato una posizione comune su quale orario mantenere e come coordinare le singole scelte nazionali.