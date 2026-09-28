Ora solare torna domenica 25 ottobre 2026, si dormirà di più ma ci sarà meno luce: gli effetti sulla salute
Domenica 25 ottobre 2026, per il ritorno dell'ora solare, bisogna spostare le lancette indietro di un'ora: quali sono gli effetti sulla salute
Nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre 2026 tornerà l’ora solare. Si dormirà un’ora in più, ma a partire da quella data ci sarà meno luce durante il giorno. Il passaggio dall’ora legale all’ora solare, che resterà in vigore fino all’ultimo weekend di marzo, comporta alcuni effetti sulla salute. Si stima che 12 milioni di italiani soffrano disagi importanti nel periodo in cui cambia l’ora.
- Quando e come spostare le lancette per l'ora solare 2026
- La differenza tra ora legale e ora solare
- Gli effetti dell'ora solare sulla salute
Quando e come spostare le lancette per l’ora solare 2026
La data da segnare in rosso per il ritorno dell’ora solare, nel 2026, è quella di domenica 25 ottobre.
Alle 3 del mattino bisognerà spostare le lancette dell’orologio un’ora indietro, riportando l’orario sulle 2. I dispositivi digitali, come per esempio gli smartphone e i computer, si aggiorneranno come al solito in maniera automatica, mentre andranno cambiati manualmente i dispositivi analogici.
La differenza tra ora legale e ora solare
Il passaggio all’ora solare sancisce la fine dell’ora legale, che è stata introdotta per sfruttare al meglio la luce naturale nei mesi più luminosi dell’anno.
Con l’ora solare l’alba arriva “prima” ma anche il tramonto viene “anticipato” e, quindi, ci sarà meno luce durante la giornata.
Gli effetti dell’ora solare sulla salute
In base a quanto riferito dalla clinica Humanitas, si stima che 12 milioni di italiani soffrano disagi importanti nel periodo in cui cambia l’orario.
Il passaggio dall’ora legale all’ora solare, in particolare, avviene in autunno, stagione che in alcuni casi si caratterizza per quella che viene chiamata “depressione stagionale” (SAD, “seasonal affective disorder”).
Alcuni studi documentano un cambiamento della qualità del sonno, sia per quanto riguarda la durata che per la percezione di benessere nell’arco della giornata. Tali conseguenze trovano una spiegazione nella cronobiologia di alcuni processi fisici e mentali.
Le attività ormonali e cerebrali che regolano il sonno e le malattie dell’umore hanno una ritmicità. Sembra che un’alterazione dei ritmi biologici possa far precipitare i meccanismi che generano la sindrome depressiva, caratterizzata anche da sintomi come insonnia o inappetenza. Gli effetti sono parzialmente modulati dalla quantità di luce che riusciamo a raccogliere nella giornata. I sintomi più frequenti sono:
- irritabilità
- stanchezza
- difficoltà nella concentrazione
- flessione del tono dell’umore.
In genere, a risentire maggiormente del cambio dell’ora sono le persone mattiniere.