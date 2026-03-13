Orazio Maurizio Musumeci al comizio di Meloni, "aspetto dimissioni di Mattarella": chi è l'uomo identificato

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

L’uomo che giovedì 12 marzo ha fatto incursione sul palco del Teatro Franco Parenti di Milano chiedendo le dimissioni di Sergio Mattarella prima che Giorgia Meloni iniziasse il suo intervento si chiama Orazio Maurizio Musumeci. Un nome che in passato è balzato agli onori della cronaca politica per aver tentato l’elezione al Quirinale e che, come emerge dai social, sembra nutrire astio nei confronti del presidente della Repubblica. La sua incursione sul palco dove la premier è intervenuta per la campagna al Sì al referendum sulla giustizia, tra l’altro, era stata preannunciata in un video su Facebook, ma nonostante ciò Musumeci è riuscito a eludere il rigido cordone di sorveglianza e ad arrivare al cospetto di Meloni, alla quale ha consegnato anche un libro.

“Aspetto le dimissioni di Mattarella”, Meloni imbarazzata

Il curioso fuoriprogramma, come detto, è stato registrato nel tardo pomeriggio di giovedì 12 marzo 2026 al Teatro Franco Parenti di Milano. È lì che la premier Giorgia Meloni era attesa per la kermesse sul referendum, una partecipazione da tanti data in dubbio.

Ma la presidente del Consiglio non ha tradito i suoi elettori, presentandosi puntuale per parlare delle ragioni per votare sì.

ANSA

Prima del suo intervento, però, è stata sorpresa dall’incursione di un uomo sul palco. Orazio Maurizio Musumeci, infatti, si è avvicinato pacificamente alla premier, consegnandole un libro.

Poi la frase che ha spiazzato Meloni, quel “aspetto le dimissioni di Mattarella” che ha imbarazzato non poco la presidente del Consiglio che non ha proferito parola, per poi iniziare il suo intervento.

Chi è Orazio Maurizio Musumeci

Identificato dalla Digos per l’incursione non autorizzata sul palco, l’uomo è stato allontanato. E nel giro di poche ore è emersa la fotografia del personaggio, un nome già noto.

Orazio Maurizio Musumeci, infatti, in passato aveva tentato la scalata politica. Nello specifico nel 2013 si propose come presidente della Repubblica.

Si farebbe chiamare anche onorevole, nonostante non ci siano i presupposti con cariche politiche ricoperte in passato.

Su Facebook nella sua pagina, tra l’altro, si definisce “direttore generale spa e amministratore non delegato tecnico dello Stato superpartes dal 2007”.

La campagna contro Mattarella

Alla presidente del Consiglio, secondo quanto emerso, avrebbe consegnato il libro “Il tredicesimo presidente“, scritto da lui stesso.

E sui social emerge un particolare astio nei confronti di Sergio Mattarella. La sua pagina Facebook, infatti, è costellata di insulti al Capo dello Stato.

La richiesta di “dimissioni” di Mattarella, infatti, sono frutto di una personale campagna contro il presidente della Repubblica, tanto che di recente avrebbe presentato un documento per “mandare a casa Mattarella”.

L’annuncio sui social e l’incursione

Come detto, tra l’altro, Musumeci aveva preannunciato la sua presenza a Milano sui social.

“Sono in partenza per Milano per un faccia a faccia con l’onorevole Meloni, per la prima volta la incontro e le farò questa sorpresa” aveva detto in un video su Facebook.

Una promessa mantenuta, con l’incursione a sorpresa sul palco del Parenti. Un fuoriprogramma che mette in discussione in primis la sicurezza della premier, ma che ha portato ad accendere i riflettori sul profilo social di Musumeci ora sotto osservazione.