Orazio Maurizio Musumeci svela come ha fatto a salire sul palco con Giorgia Meloni: "Semplice, ho chiesto"

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Il giorno dopo il blitz al teatro Parenti di Milano, scelto da Giorgia Meloni come location dell’evento decisivo per convincere gli italiani a votare Sì al Referendum sulla Giustizia, Orazio Maurizio Musumeci in persona ha spiegato come è riuscito a salire sul palco, arrivando addirittura ad avere un contatto con la premier: “Semplicissimo, sono entrato dal portone principale e poi ho chiesto alla sicurezza di farmi passare”.

Il racconto di Musumeci

Orazio Maurizio Musumeci ha affidato a un post su Facebook il racconto di quanto accaduto: “Mi hanno chiesto come ho fatto a salire sul palco. Semplicissimo: sono entrato dal portone principale, poi ho aspettato che aprissero la porta del salone principale”.

Una volta al centro della sala, “dove c’era la sicurezza con il nastro scorrevole, sono passato in fila dietro alle altre persone e mi sono posizionato a fianco del palco, in attesa della Meloni”.

C’è di più: mentre aspettava la premier, l’uomo ha dichiarato di aver “salutato prima Nordio, con garbo e rispetto, successivamente ho salutato Ignazio (La Russa, ndr), che mi ha presentato anche il ministro Musumeci della Sicilia, che non è mio parente”.

Quando la premie è salita sul palco, “ho chiesto alla colonna di uomo imponente della sicurezza che era al mio fianco di spostarsi, perché io dovevo salire sul palco per salutare e regalare il mio libro provocatorio, Il tredicesimo presidente, alla Meloni, che oltretutto è rimasta perplessa. Tutto qua, tutto come avevo previsto”.

Il pensiero per gli addetti alla sicurezza

Il fatto che Musumeci sia arrivato a contatto con la premier ha messo sotto i riflettori anche la falla nella sicurezza intorno alla presidente del Consiglio.

Anche per questo, l’invasore ha aggiunto nel suo post di aver pensato solo “successivamente” al fatto che “il mio gesto in qualche modo avrà dato effetto negativo a eventuali richiami o sanzioni al personale della sicurezza, e per questo mi dispiaccio”.

Quindi, la chiosa: “Non sono né di destra né di sinistra, sono un semplice lavoratore che ha chiesto un miglioramento e che il suo ultimo ricorso di merito presentato nel 2024 è stato annientato dal procuratore della Repubblica di Roma in data febbraio 2025”.

Chi è Orazio Maurizio Musumeci

Di Orazio Maurizio Musumeci non si sa molto: scrive di essere originario di Catania, di vivere a Pavia e di essere divorziato.

La sua pagina Facebook è comunque costellata di post ricchi di insulti verso il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.