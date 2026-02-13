Orazio Russo morto a 52 anni, fu calciatore storico del Catania: quel gol allo scadere sotto la pioggia

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Catania e il mondo del calcio piangono la morte a 52 anni di Orazio Russo. Il dirigente e bandiera rosso-azzurra lottava da tempo contro la leucemia, malattia che negli ultimi giorni si era aggravata costringendolo al ricovero. Oltre che per il suo profondo legame con la società etnea durato lungo tutta la sua carriera, l’ex attaccante siciliano rimarrà per sempre nel cuore dei tifosi anche per l’eurogol allo scadere contro il Vicenza in Serie B.

Il legame con il Catania

La storia di Orazio Russo a Catania ha inizio sin dalle giovanili, con tutta la trafila dai play-off della Primavera alla Serie C, salvo esordire in Serie A a 20 anni con la maglia del Lecce, il 29 agosto del 1993 contro il Milan.

Nato a Misterbianco, comune della provincia etnea, l’ex calciatore è particolarmente amato dalla tifoseria rosso-azzurra per essere stato l’unico giocatore della storia della società ad essere sceso in campo in tutte e quattro le categorie professionistiche.

ANSA

Un legame indissolubile che è continuato anche dopo il ritiro nel 2010, quando ha vestito i panni da dirigente del club prima come team manager, poi tecnico dell’Under-19 e dal 2023 responsabile del settore giovanile.

La carriera di Orazio Russo

Di ruolo attaccante esterno, dopo tre stagioni con il Lecce tornò a Catania, per poi proseguire la sua carriera con SPAL, Savoia, Acireale, tornare tra le file rosso-azzurre per la terza volta nel 2004, e ancora Padova, Perugia, Gela, prima di chiudere nel capoluogo etneo a 36 anni.

Per celebrare il suo addio al calcio giocato, il 16 maggio 2010, fu messo in campo con la fascia di capitano al posto di Giuseppe Mascara in una gara contro il Genoa.

L’indimenticabile gol contro il Vicenza

Russo sarà ricordato per sempre dai tifosi del Catania anche per il gol spettacolare negli ultimi minuti del 2-2 contro il Vicenza, nella stagione 2005/2006 di Serie B.

Un sinistro al volo al limite dell’area di rigore e a tempo scaduto, che rimarrà indelebile negli occhi dei presenti sotto la pioggia del Massimino.