Orazio Russo morto a 52 anni, fu calciatore storico del Catania: quel gol allo scadere sotto la pioggia

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

È morto Orazio Russo, dirigente e bandiera del Catania, fra le altre squadre. Era affetto da tempo da leucemia e la malattia negli ultimi giorni era andata aggravandosi. La notizia della sua morte è stata accolta con dolore, sia dalle squadre per le quali ha militato che dai tifosi, soprattutto nella Sicilia orientale dove le gesta in campo di Orazio Russo sono ancora vive nella memoria.

Il legame con il Catania

La notizia della morte di Russo era stata inizialmente riferita da diverse testate nel pomeriggio di venerdì 13 febbraio, salvo poi essere smentita. La morte, purtroppo, è poi sopraggiunta davvero nel pomeriggio di giorno 14. L’ex calciatore era ricoverato al Policlinico di Catania.

Nato a Misterbianco, comune della provincia etnea, l’ex calciatore era particolarmente amato dalla tifoseria rosso-azzurra per essere stato l’unico giocatore della storia della società ad essere sceso in campo in tutte e quattro le categorie professionistiche.

La storia di Orazio Russo a Catania ha inizio infatti sin dalle giovanili, con tutta la trafila dai play-off della Primavera alla Serie C, salvo esordire in Serie A a 20 anni con la maglia del Lecce, il 29 agosto del 1993 contro il Milan.

Un legame indissolubile che è continuato anche dopo il ritiro nel 2010, quando ha vestito i panni da dirigente del club, prima come team manager, poi tecnico dell’Under-19 e dal 2023 responsabile del settore giovanile.

La carriera di Orazio Russo

Di ruolo attaccante esterno, dopo tre stagioni con il Lecce tornò a Catania, per poi proseguire la sua carriera con SPAL, Savoia, Acireale, tornare tra le file rosso-azzurre per la terza volta nel 2004, e ancora Padova, Perugia, Gela, prima di chiudere nel capoluogo etneo a 36 anni.

Per celebrare il suo addio al calcio giocato, il 16 maggio 2010, fu messo in campo con la fascia di capitano al posto di Giuseppe Mascara in una gara contro il Genoa.

L’indimenticabile gol contro il Vicenza

Oltre che per il suo profondo legame con la società etnea durato lungo tutta la sua carriera, Russo è ricordato dai tifosi del Catania anche per il gol spettacolare negli ultimi minuti del 2-2 contro il Vicenza, nella stagione 2005/2006 di Serie B.

Un sinistro al volo al limite dell’area di rigore e a tempo scaduto, che rimarrà indelebile negli occhi dei presenti sotto la pioggia del Massimino.