Orazio Schillaci alla Camera tranquillizza sull'Hantavirus, "non è come il Covid e piano pandemico funziona"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

“L’Hantavirus non è il Covid”. Durante il question time alla Camera, il Ministro della Salute Orazio Schillaci si è associato al coro di chi rassicura la popolazione in merito ai rischi del contagio recentemente esploso su una nave da crociera, infine approdata al porto di Tenerife. Per il cosiddetto “virus dei topi”, dunque, non ci saranno contagi su larga scala e lockdown paragonabili a quelli che l’Italia e il mondo hanno vissuto durante la pandemia.

Orazio Schillaci risponde sull’Hantavirus

“L’Hantavirus non è il Covid, si conosce e monitoriamo. I cittadini devono stare tranquilli“, ha specificato Schillaci.

Poi la difesa dell’azione del governo: “Qualcuno, in maniera autolesionistica, ha detto che eravamo fermi ma non è così: c’è stata risposta concreta, tempestiva e coordinata”.

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“Emaneremo altre indicazioni se e quando le evidenze scientifiche lo diranno”, ha aggiunto il Ministro della Salute.

Il Ministro ha inoltre ricordato che sul focolaio del virus sulla nave Mv Hondius “al 12 maggio, secondo l’ultimo aggiornamento dell’Ecdc, si contano dieci casi totali: otto confermati, due probabili e tre decessi“.

Hantavirus, l’origine del focolaio

“L’ipotesi di lavoro più accreditata – ha specificato – è un’esposizione iniziale zoonotica in Argentina, dove il virus Andes è endemico in alcune regioni. La nave ha attraccato a Tenerife il 10 maggio. I passeggeri sono stati sbarcati con procedure dedicate. Il rischio per la popolazione generale dell’Ue è sempre stato e resta molto basso”.

Il piano pandemico contro l’Hantavirus

Poi una risposta in merito al nuovo piano pandemico e alla risposta del Servizio sanitario nazionale rispetto alla possibile evoluzione dei contagi: “Tutte le quattro persone oggi in Italia presenti sul volo Johannesburg-Amsterdam del 25 aprile sono asintomatiche, seguite con attenzione, e i test hanno dato esito negativo”.

“Anche i due casi segnalati ieri a Milano e Messina sono negativi ai test”, ha aggiunto il Ministro.

“Il Piano pandemico 2025-2029 funziona e lo sta dimostrando in questi giorni. A differenza del precedente permette risposte calibrate su scenari diversi, e le reti previste dal piano si sono attivate in modo coordinato”.

“Non è stato un esercizio teorico. Il ministero continua a monitorare costantemente l’evoluzione del quadro epidemiologico internazionale”, ha concluso il Ministro della Salute Orazio Schillaci nel question time alla Camera sull’Hantavirus.