Orazio Schillaci nella bufera per le nomine al Nitag dei No Vax, le accuse al ministro dai virologi

Il ministro della Salute Orazio Schillaci ha nominato due medici accusati di posizioni antiscientifiche nel Gruppo consultivo nazionale sulle vaccinazioni (Nitag), scatenando vibranti polemiche nel mondo scientifico e nella politica. Le due figure apprezzate dai no vax sono l’ematologo Paolo Bellavite e il pediatra Eugenio Serravalle.

Chi sono Paolo Bellavite ed Eugenio Serravalle

Paolo Bellavite è un ematologo in pensione. È sostenitore dell’omeopatia ed è critico verso vaccini e farmaci tradizionali. Ha affermato che i vaccini anti-Covid avrebbero causato più effetti avversi di tutti i vaccini precedenti.

Eugenio Serravalle è pediatra e patologo neonatale. Si definisce “prudente” sui vaccini, respinge l’etichetta di “no vax” e minaccia querele a chi lo definisca come tale: “Per la giurisprudenza consolidata si tratta di un insulto e di diffamazione”, ha puntualizzato, come riporta il Corriere della Sera.

Orazio Schillaci, ministro della Salute

L’innesco della polemica contro Orazio Schillaci

A far partire la polemica contro il ministro Orazio Schillaci è stata Francesca Russo, dirigente sanità del Veneto e figura di spicco nella lotta al Covid.

Russo ha rifiutato di entrare nel Nitag per la presenza di componenti “che hanno espresso posizioni non coerenti con le evidenze scientifiche in materia di vaccinazioni”. Il governatore del Veneto Luca Zaia ha appoggiato Russo esprimendo “profonda stima”.

Le reazioni dal mondo scientifico

Molte e durissime le reazioni dal mondo scientifico italiano. “È come vedere don Vito Corleone nominato alla commissione Antimafia”, ha detto Roberto Burioni.

Matteo Bassetti ha parlato di “uno dei punti più bassi mai toccati nella salute pubblica italiana”. Il Siti (Società Italiana di Igiene) ha espresso “sconcerto”.

Con una lettera a Schillaci, i medici riuniti nel Fnomceo hanno ricordato di aver perso 380 colleghi durante la pandemia. I medici hanno denunciato di essere stati esclusi e hanno esortato il ministro a rivedere la scelta facendo “prevalere le ragioni della scienza, nell’interesse supremo della tutela della salute”.

Sin (Società Italiana di Neonatologia) esprime “profonda preoccupazione”. La Fondazione Gimbe attacca Schillaci per quello che ritiene essere un “atto di grave irresponsabilità politica e professionale che annienta la credibilità delle istituzioni, svilisce la scienza e legittima la disinformazione”.

Fra le critiche che arrivano dal mondo della politica spicca quella di Sandra Zampa, già sottosegretaria alla Salute quando il Covid uccideva migliaia di italiani: “Ministro, che vergogna è mai questa?, ha scritto su X”.