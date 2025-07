Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due persone sono state deferite all’Autorità Giudiziaria e un’area agricola di Orbetello è stata sequestrata dopo la scoperta di un vasto interramento di rifiuti edili e plastici. Il provvedimento è stato emesso dal GIP a seguito di accertamenti condotti dai Carabinieri Forestali, che hanno rilevato la presenza di materiali di scarto sotterrati illegalmente in una zona seminativa. L’operazione, avvenuta nei giorni scorsi, è stata motivata dalla necessità di tutelare l’ambiente e prevenire ulteriori danni al suolo.

Le indagini dei Carabinieri Forestali

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, i militari del Nucleo Forestale di Orbetello hanno svolto un servizio di controllo del territorio in una zona agricola a destinazione seminativa. Durante l’attività, i militari hanno notato due distinti movimenti di terra eseguiti di recente, che hanno destato sospetti per la loro natura e per la tempistica degli interventi.

Approfondendo la situazione, i Carabinieri hanno riscontrato che sulla superficie del terreno erano presenti rifiuti da demolizione. Gli accertamenti sono stati estesi sia al suolo che al sottosuolo, portando alla luce una situazione ben più grave: erano stati interrati ingenti quantitativi di rifiuti provenienti da demolizioni edili, oltre a rifiuti plastici e polistirolo. L’obiettivo, secondo gli investigatori, era quello di smaltire illegalmente questi materiali, eludendo la normativa ambientale vigente.

La scoperta di ulteriori rifiuti e lo stoccaggio illecito

Proseguendo nei sopralluoghi, i militari hanno osservato che in un’area adiacente venivano stoccati in cumuli altri scarti di lavorazione. Questi erano costituiti prevalentemente da rifiuti di tipo legnoso derivanti dal disfacimento di mobilia, rifiuti ferrosi, pannelli coibentanti e ulteriori rifiuti in plastica, tutti pronti per essere smaltiti in modo illecito.

L’area interessata dai movimenti di terra e dall’interramento dei rifiuti si estende per circa 1.000 mq. La gravità della situazione ha portato il Giudice per le Indagini Preliminari a emettere la misura cautelare del sequestro preventivo dell’intera area, riconoscendo la condotta dolosa dei responsabili. Le evidenze raccolte hanno infatti dimostrato l’abbandono e l’interramento di rifiuti di varie tipologie, in violazione delle norme ambientali.

Sequestrato anche l’escavatore utilizzato per lo smaltimento

Nel corso delle operazioni è stato posto sotto sequestro anche l’escavatore utilizzato per le attività di interramento e smaltimento illecito dei rifiuti. Questo mezzo, secondo gli inquirenti, era stato impiegato per movimentare il terreno e occultare i materiali di scarto, aggravando ulteriormente l’impatto ambientale dell’azione illecita.

Identificati e deferiti i due responsabili

Le indagini hanno permesso di identificare due responsabili dell’illecito, che sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria. Nei loro confronti è stato disposto l’obbligo di provvedere al ripristino delle migliori condizioni ambientali del suolo e del sottosuolo, al fine di limitare i danni causati dall’abbandono e dall’interramento di rifiuti.

Gli indagati, come previsto dalla legge, devono essere considerati presunti innocenti fino a un eventuale accertamento definitivo di colpevolezza con sentenza irrevocabile.

Le conseguenze ambientali e le misure adottate

L’operazione dei Carabinieri Forestali di Orbetello ha messo in luce una situazione di grave rischio ambientale per l’area agricola coinvolta. L’interramento di rifiuti di varia natura, tra cui materiali edili, plastici, legnosi e ferrosi, rappresenta una minaccia per la qualità del suolo e delle falde acquifere, oltre a costituire una violazione delle normative in materia di gestione dei rifiuti.

