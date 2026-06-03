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Due giovani ultras sono stati arrestati per il lancio di ordigni esplosivi durante la partita Catania-Ascoli, evento che ha portato alla sospensione temporanea dell’incontro per motivi di sicurezza. I fatti sono avvenuti il 27 maggio allo stadio Massimo di Catania, dove la Polizia di Stato ha avviato immediate indagini per identificare i responsabili, agendo in flagranza differita per il concreto pericolo causato sugli spalti.

Le indagini della Digos e l’arresto dei responsabili

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata condotta dagli agenti della Digos della Questura di Catania a seguito di una rapida attività investigativa. I due giovani, nati rispettivamente nel 2005 e nel 2002, sono stati individuati come autori del lancio di ordigni dalla tribuna B dello stadio, durante la fase finale della partita tra Catania e Ascoli. Gli ordigni, descritti come “pericolosi” e con “micidiale portata offensiva“, hanno raggiunto il campo di gioco, mettendo a rischio l’incolumità di numerose persone presenti.

Durante gli ultimi minuti della partita, una violenta contestazione nei confronti dei giocatori e dei vertici societari del Catania ha portato a un fitto lancio di fumogeni e petardi dalle curve e dalla tribuna B. La situazione è rapidamente degenerata, tanto da richiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco presenti a bordo campo. Di fronte al rischio per la sicurezza del personale e degli spettatori, il direttore di gara ha deciso di sospendere temporaneamente la partita, in attesa che venissero ripristinate le condizioni di sicurezza necessarie per la ripresa dell’incontro.

Le perquisizioni e le denunce ai tifosi

Nel corso delle operazioni di prefiltraggio, i poliziotti del Reparto Mobile hanno effettuato perquisizioni che hanno portato alla denuncia di due tifosi, uno del 1991 e uno del 2001, trovati in possesso di due fumogeni nascosti sotto i vestiti. Anche in questo caso, la Digos ha proceduto con la denuncia, sottolineando la pericolosità di introdurre materiale pirotecnico all’interno dello stadio.

Subito dopo la fine della partita, la Polizia di Stato ha avviato una meticolosa attività di indagine, visionando le immagini del sistema di videosorveglianza dello stadio, fornite dal Gabinetto Regionale della Polizia Scientifica. Grazie a questa analisi, gli agenti della Digos sono riusciti a identificare con precisione i due ultras responsabili del lancio di ordigni. Le immagini hanno mostrato chiaramente i momenti in cui i giovani hanno acceso e lanciato i dispositivi esplosivi con determinazione e irruenza.

Il sequestro degli ordigni e la conferma della pericolosità

Il personale del Nucleo Artificieri dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania ha confermato la pericolosità degli ordigni utilizzati, rinvenendo a ridosso della tribuna B due ordigni inesplosi del tipo bomba carta, definiti come “a rischio potenziale elevato”. Inoltre, durante la perquisizione presso l’abitazione del ventunenne, è stato trovato e sequestrato un ulteriore ordigno dello stesso tipo di quelli utilizzati durante la partita.

L’arresto in flagranza differita e le misure cautelari

I due giovani ultras sono stati arrestati in flagranza differita, secondo quanto previsto dagli articoli 6bis e 6ter della legge 401/89, che consente l’arresto entro 48 ore dall’evento in caso di gravi motivi di ordine pubblico. L’Autorità Giudiziaria ha disposto per uno dei due gli arresti domiciliari, mentre per l’altro è stato previsto il trasferimento nelle camere di sicurezza, in attesa del giudizio per direttissima.

IPA