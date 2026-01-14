Ordigno bellico esplode a Valdobbiadene, morto il collezionista Attilio Frare che lo aveva trovato

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Tragedia a Valdobbiadene, dove un ordigno bellico è esploso all’interno di un ricovero attrezzi. Il collezionista Attilio Frare, 56 anni, è morto sul colpo mentre maneggiava il residuato, probabilmente della Prima guerra mondiale. Un altro uomo è rimasto ferito. L’area è stata messa in sicurezza dagli artificieri e sono in corso accertamenti su altri materiali presenti.

Ordigno bellico esplode a Valdobbiadene: la ricostruzione dei fatti

Una esplosione è avvenuta nel primo pomeriggio di oggi – mercoledì 14 gennaio 2026 – poco dopo le 13, in strada di Guia a Valdobbiadene, in provincia di Treviso. Attilio Frare, 56 anni, è morto mentre si trovava all’interno del proprio ricovero attrezzi, dove stava maneggiando un ordigno bellico detenuto illegalmente.

L’esplosione è stata violenta e non ha lasciato scampo all’uomo. Un’altra persona, coetanea, che si trovava con lui al momento della deflagrazione, è rimasta ferita in modo serio ed è stata soccorsa.

Sul posto, oltre al personale del Suem 118, sono intervenuti vigili del fuoco, Carabinieri e artificieri, che hanno immediatamente isolato l’area.

Chi era Attilio Frare, collezionista di reperti storici

Attilio Frare era conosciuto a Valdobbiadene come collezionista di reperti bellici e materiali storici. Nel corso degli anni aveva raccolto oggetti risalenti alla Prima e alla Seconda guerra mondiale, strumenti della vita contadina e documentazione storica locale.

Nel 2022 aveva fondato, insieme ad altri appassionati, l’associazione “Valdostorica Odv”, che si riuniva proprio nella casa colonica di sua proprietà.

Secondo quanto riportato da AGI, Frare aveva alcuni precedenti di polizia e stava maneggiando il residuato bellico senza alcuna autorizzazione.

I rischi legati ai residuati bellici

Secondo le prime valutazioni, l’ordigno bellico che ha causato l’esplosione sarebbe un residuato della Prima guerra mondiale. Gli artificieri dei carabinieri stanno operando per verificare la presenza di altri ordigni all’interno del deposito e per rendere completamente sicura l’area prima di procedere con ulteriori accertamenti.

Le linee guida sulla valutazione del rischio bellico residuale indicano che la presenza di ordigni inesplosi rappresenta un pericolo grave e immediato per l’incolumità delle persone e richiede interventi esclusivi da parte di personale specializzato e autorizzato.

Ogni attività di ricerca, bonifica o messa in sicurezza deve essere eseguita secondo procedure stabilite dal Ministero della Difesa e da imprese iscritte agli albi competenti.