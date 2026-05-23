Ordigno esplode davanti all’ingresso di una palazzina in via Vincenzo Manzini a Roma, paura tra i condomini

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Momenti di paura a Roma in via Vincenzo Manzini. Un ordigno è esploso all’ingresso di un condominio. Non ci sono feriti, ma i danni sono stati ingenti. L’ordigno è stato piazzato nei pressi del cancello del condominio, che si trova nella zona Est della Capitale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli uomini della polizia scientifica per effettuare i primi rilievi.

Esplosione in via Manzini a Roma

L’esplosione è avvenuta poco prima delle 4 del mattino di sabato 23 maggio in via Vincenzo Manzini, nella zona Orientale di Roma, nel quartiere Romanina.

I condomini sono stati svegliati da una forte esplosione, provocata da un ordigno collocato all’ingresso dello stabile. Il cancello è stato divelto e altre strutture – come vetrate e controsoffitto – sono state gravemente danneggiate.

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Danneggiata anche un’auto parcheggiata: le indagini

La forte deflagrazione ha coinvolto anche un’autovettura parcheggiata davanti all’ingresso della palazzina di via Vincenzo Manzini. L’edificio interessato dall’esplosione avvenuta nella notte tra il 22 e il 23 maggio è composto da cinque piani per un totale di 17 appartamenti.

Oltre ai vigili del fuoco, arrivati da Frascati, e alla polizia scientifica, sul posto sono giunti anche gli uomini della Polizia di Roma Capitale, che hanno effettuato i primi rilievi e messo in sicurezza la zona.

Le transenne sono state tolte nelle prime ore della mattina di oggi, sabato 23 maggio. Le cause dell’esplosione sono in fase di accertamento, ma la pista seguita è quella dell’ordigno piazzato davanti al cancello di ingresso.

La “stagione delle bombe” tra Roma e Ostia

Lo scorso 2 maggio, a Ostia, una bomba carta è stata lanciata contro la serranda del negozio Lazio 1900 Store. Anche in quel caso non ci sono stati feriti, ma l’esplosione – avvenuta nella tarda serata di venerdì – ha provocato apprensione tra i residenti di via Carlo Bosio.

Sempre a Ostia, lo scorso 29 aprile è esploso un ordigno piazzato davanti al cancello dell’abitazione di un 50enne già noto alle forze dell’ordine. Sempre nella cittadina del litorale di Roma, lo scorso marzo una bomba carta ha mandato in frantumi le balaustre in marmo che delimitavano una palazzina in ristrutturazione.

Qualche settimana prima, ad Acilia, un ordigno artigianale aveva danneggiato gravemente la veranda esterna di un bar.