Ordigno in una busta davanti a un condominio di viale Tunisi a Siracusa, giovane in carcere

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Un ordigno artigianale, rimasto inesploso, lasciato il 23 agosto davanti a un condominio di viale Tunisi, a Siracusa. Dopo quasi tre mesi di indagini, la Squadra mobile ha portato in carcere il presunto autore, un giovane già noto alle forze dell’ordine. Dietro l’avvertimento, secondo gli investigatori, ci sarebbero vecchi dissapori legati allo spaccio di droga.

L’ordigno davanti al condominio di viale Tunisi

A dare l’allarme quel giorno era stato un passante, insospettito da una busta abbandonata sul marciapiede. Da lì gli agenti della Mobile hanno avviato gli accertamenti per risalire a chi avesse piazzato l’esplosivo in strada.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Siracusa, hanno raccolto elementi che hanno permesso di identificare il presunto responsabile. Sulla base di quanto emerso, il gip del Tribunale ha disposto la custodia cautelare in carcere, eseguita dai poliziotti della Questura.

Il movente legato allo spaccio a Siracusa

Al giovane vengono contestati il porto illegale in luogo pubblico di materiale esplodente e le minacce aggravate dall’uso di esplosivo. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, alla base del gesto ci sarebbero dissapori tra due giovani nati proprio da questioni legate alla vendita di stupefacenti.

Dopo le formalità di rito, l’indagato è stato trasferito nel carcere di Cavadonna, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Non è stato reso noto, invece, chi fosse il destinatario dell’intimidazione.

IPA