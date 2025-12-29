Ordina al suo pitbull di attaccare i carabinieri a Bologna per evitare una perquisizione, 18enne arrestato
Eseguito un arresto a Bologna per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Un giovane di 18 anni è stato fermato dopo aver tentato di ostacolare i militari, arrivando persino ad aizzare il proprio cane contro di loro per evitare una perquisizione domiciliare.
Il controllo e l’arresto: la ricostruzione dei fatti
Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, l’episodio si è verificato durante un controllo agli arresti domiciliari presso l’abitazione del giovane, già sottoposto a misura cautelare in seguito a un precedente arresto avvenuto a ottobre nel quartiere Bolognina durante un’operazione antidroga. I militari della Stazione Bologna Navile si sono recati presso la sua abitazione per verificare il rispetto delle restrizioni imposte.
Il tentativo di eludere il controllo: il pitbull contro i Carabinieri
All’arrivo dei Carabinieri, il 18enne ha cercato di sottrarsi al controllo ordinando al proprio pitbull di attaccare i militari, urlando frasi come “Attacca! Attacca!”. Il gesto, secondo quanto riferito, sarebbe stato motivato dal forte odore di hashish presente nell’abitazione, che avrebbe potuto portare a una perquisizione più approfondita.
L’intervento dei militari e la perquisizione domiciliare
Nonostante l’aggressività dell’animale, i Carabinieri sono riusciti a difendersi e a evitare di essere morsi, grazie anche all’intervento di altri colleghi. Solo dopo aver messo in sicurezza il cane, la situazione è tornata sotto controllo e i militari hanno potuto procedere con la perquisizione domiciliare.
Il sequestro della droga e gli sviluppi giudiziari
Durante la perquisizione, i Carabinieri hanno rinvenuto sessanta grammi di hashish e un bilancino di precisione, elementi che hanno confermato i sospetti di detenzione ai fini di spaccio. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, il giovane è stato mantenuto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida e del processo con giudizio direttissimo.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.