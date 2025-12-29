Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto a Bologna per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Un giovane di 18 anni è stato fermato dopo aver tentato di ostacolare i militari, arrivando persino ad aizzare il proprio cane contro di loro per evitare una perquisizione domiciliare.

Il controllo e l’arresto: la ricostruzione dei fatti

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, l’episodio si è verificato durante un controllo agli arresti domiciliari presso l’abitazione del giovane, già sottoposto a misura cautelare in seguito a un precedente arresto avvenuto a ottobre nel quartiere Bolognina durante un’operazione antidroga. I militari della Stazione Bologna Navile si sono recati presso la sua abitazione per verificare il rispetto delle restrizioni imposte.

Il tentativo di eludere il controllo: il pitbull contro i Carabinieri

All’arrivo dei Carabinieri, il 18enne ha cercato di sottrarsi al controllo ordinando al proprio pitbull di attaccare i militari, urlando frasi come “Attacca! Attacca!”. Il gesto, secondo quanto riferito, sarebbe stato motivato dal forte odore di hashish presente nell’abitazione, che avrebbe potuto portare a una perquisizione più approfondita.

L’intervento dei militari e la perquisizione domiciliare

Nonostante l’aggressività dell’animale, i Carabinieri sono riusciti a difendersi e a evitare di essere morsi, grazie anche all’intervento di altri colleghi. Solo dopo aver messo in sicurezza il cane, la situazione è tornata sotto controllo e i militari hanno potuto procedere con la perquisizione domiciliare.

Il sequestro della droga e gli sviluppi giudiziari

Durante la perquisizione, i Carabinieri hanno rinvenuto sessanta grammi di hashish e un bilancino di precisione, elementi che hanno confermato i sospetti di detenzione ai fini di spaccio. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, il giovane è stato mantenuto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida e del processo con giudizio direttissimo.

