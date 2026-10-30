Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Due giovani sono stati raggiunti dal Daspo Willy dopo un furto in un bar di Catanzaro. Il Questore ha disposto per entrambi il divieto di avvicinamento alle aree urbane per due anni, al termine di un’istruttoria sulla loro pericolosità sociale. Al centro del caso due bottiglie di champagne, che sono state ordinate, ma non pagate.

Catanzaro, ordinano champagne senza pagare: scatta il Daspo Willy

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, i provvedimenti sono stati emessi dal Questore di Catanzaro nei confronti di due residenti nel comune, di età compresa tra 19 e 25 anni, uno dei quali di etnia rom. Lo scorso settembre erano stati arrestati dalla Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico per un episodio avvenuto in un esercizio commerciale del quartiere marinaro.

I due avevano ordinato due bottiglie di champagne in un bar e, approfittando di un momento di distrazione del titolare, si erano allontanati rapidamente a bordo di un’auto senza pagare il conto.

Le restrizioni previste

L’istruttoria della Divisione Anticrimine ha rilevato una marcata pericolosità sociale, valutando la gravità del gesto e l’allarme suscitato. Secondo gli accertamenti, le condotte hanno evidenziato un pericolo attuale per la pubblica incolumità e per l’ordine pubblico.

Il divieto riguarda i pubblici esercizi e i locali di intrattenimento presenti nell’area individuata. È prevista un’esclusione dalla misura nella fascia tra le 8:00 e le 9:00, limitatamente alle esigenze di vita. Per il locale in cui è avvenuto l’episodio, invece, il divieto di accesso e di stazionamento nelle immediate vicinanze vale per l’intera giornata, senza eccezioni orarie.

Controlli e sanzioni

La misura, nota come Daspo Willy, è finalizzata a tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica, prevenendo nuovi reati e il rischio che comportamenti violenti si ripetano nei bar, nelle discoteche e negli altri luoghi della movida. La violazione comporta la reclusione da un anno a tre anni e una multa da 10.000 euro a 24.000 euro.

L’osservanza dei divieti sarà verificata attraverso i servizi di controllo del territorio svolti dalla Polizia di Stato e dalle altre forze di polizia, il cui impegno è indicato come presidio per la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza collettiva.

Polizia