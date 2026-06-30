Ordinanze per l'estate, nuove regole da seguire dalle sigarette al furto di sabbia fino al divieto del bikini

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

L’estate e le vacanze portano non solo relax e divertimento ma anche regole ben precise, oltre a veri e propri divieti. Sono diverse, infatti le ordinanze da tenere a mente per non rischiare multe anche piuttosto salate. Le nuove regole nei luoghi di villeggiatura riguardano le sigarette, l’uso del pallone e il furto di sabbia, e si arriva fino al divieto del bikini.

Ordinanze per l’estate, ecco le nuove regole

Tutelare la salute pubblica, il rispetto dell’ambiente e il comune decoro: sono queste le motivazioni per cui in molti luoghi di vacanze sono scattate ordinanze ben precise.

L’estate porta voglia di divertirsi ma in certi posti di mare e non solo, come spiegato in un servizio di Morning News, c’è anche l’esigenza di mettere regole.

Spesso in realtà si tratta di divieti ben precisi, che è bene conoscere per evitare di incorrere in multe anche piuttosto salate.

Vietato fumare in spiaggia

Ma quali sono queste ordinanze? Vediamone alcune, partendo dal divieto di fumo.

Nei luoghi di villeggiatura, infatti, le zone non fumatori, le cosiddette aree smoke free, sono in aumento anche all’aria aperta.

Da maggio a Rimini è in vigore l’ordinanza che vieta di fumare in tutte le spiagge dove si trovano gli stabilimenti balneari (tranne poche eccezioni): multe da 25 a 500 euro per chi sgarra.

A Capri il sindaco Paolo Falco firmò nel 2024 l’ordinanza comunale col divieto di fumare su tutte le spiagge dell’isola ad eccezione delle aree appositamente delimitate e segnalate.

Se avete pensato di portare a casa un souvenir "naturale" che vi ricordi la spiaggia, fate attenzione.

Rubare la sabbia e girare in bikini

Tra i divieti infatti, c’è quello di depredare la natura: il prelievo di sabbia, conchiglie e ciottoli può portare a una sanzione che va da 200 a 3mila euro.

E se avete molto caldo, piano a spogliarvi: a Gallipoli, ad esempio, fino al 30 settembre è vietato girare a torso nudo o in bikini.

Per tutelare il decoro e la decenza urbana, infatti, nella cittadina pugliese è in vigore l’ordinanza del sindaco che vieta severamente di circolare o sostare in bikini, costume da bagno o a torso nudo in tutte le aree cittadine.

Attenzione a falò, stereo e droni

Non è consentito poi campeggiare o pernottare sull’arenile.

Fuochi, falò e griglie in spiaggia possono portare multe da 500 fino a mille euro.

Per motivi di privacy e sicurezza poi non potranno volare droni lungo i litorali. L’uso dello stereo ad alto volume può cosare da 50 a 500 euro.

Il bagno dei cani e la "malamovida"

A Peschici poi sono indicati degli orari specifici in cui è consentito il bagno dei cani, in modo da garantire la convivenza con gli altri bagnanti.

Si tratta di ordinanza destinate, in alcuni casi, a far discutere. Ma che comunque non vengono adottate esclusivamente nei luoghi di mare o vacanza.

A Carpiano (in provincia di Milano) è stata dichiarata guerra alla cosiddetta malamovida: dalle 22 alle 7 del mattino no ad assembramenti e schiamazzi. Inoltre è vietato l’uso di skateboard, palloni e altri giochi rumorosi.