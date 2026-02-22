Ordine olimpico in oro per Mattarella e Meloni, cos'è e il motivo dell'onorificenza del Cio all'Italia

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Il Comitato Olimpico Internazionale ha conferito l’Ordine olimpico in oro al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e alla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Si tratta della più alta onorificenza del Cio, assegnata come riconoscimento per l’impegno istituzionale profuso dall’Italia nell’organizzazione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Le cerimonie di consegna ufficiale si svolgeranno a Roma in una data che deve ancora essere definita.

Ordine olimpico Mattarella e Meloni

L’onorificenza è stata annunciata attraverso una lettera ufficiale firmata dalla presidente del Cio, Kirsty Coventry. Nella missiva indirizzata al Capo dello Stato, il Comitato ha espresso “profonda gratitudine” per il supporto costante mostrato verso il Movimento Olimpico.

Lo stesso riconoscimento è stato assegnato alla premier Giorgia Meloni. Il Cio ha sottolineato come il successo organizzativo dell’evento sia stato reso possibile grazie al ruolo cruciale e al lavoro svolto dal Governo italiano sotto la sua guida.

ANSA

Oltre alle massime cariche dello Stato, l’Ordine olimpico in argento è stato assegnato ai ministri Abodi, Salvini e Giorgetti, oltre ai vertici della Fondazione Milano Cortina 2026 e ai rappresentanti degli enti locali coinvolti.

Il motivo dell’onorificenza

Il motivo principale dietro il conferimento risiede nell’impegno instancabile per rendere “indimenticabili” i prossimi Giochi Invernali. Il Cio premia dunque la sinergia tra le istituzioni italiane e la capacità di garantire il pieno supporto a un progetto di portata globale.

Mentre per Mattarella e Meloni la consegna avverrà separatamente, le onorificenze in argento per i ministri, per il presidente della Fondazione Giovanni Malagò e per i governatori di Lombardia e Veneto, saranno consegnate lunedì 23 febbraio a Milano.

La cerimonia si terrà presso l’hotel che ospita il Comitato Olimpico Internazionale durante l’evento di ringraziamento ufficiale.

Cos’è l’Ordine olimpico

L’Ordine Olimpico è l’onorificenza più prestigiosa istituita dal Cio nel 1975. Viene conferito a individui che hanno reso servizi eccezionali alla causa olimpica, contribuendo in modo significativo allo sviluppo dello sport e alla diffusione dei valori del Movimento Olimpico nel mondo.

L’onorificenza si divide in gradi (oro e argento) e, nel caso della versione in oro, è solitamente riservata ai Capi di Stato e a personalità che hanno segnato la storia delle Olimpiadi.

Il premio consiste in un collare recante i cinque cerchi olimpici, simbolo del contributo unico fornito alla cooperazione internazionale attraverso lo sport.